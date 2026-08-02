PSG : Paris s’attaque à un défenseur blessé à 50 ME

A la recherche d’un défenseur central droit également capable de jouer latéral, le PSG rêvait de Guéla Doué, mais la piste est complexe. Le club parisien se rabat sur Joel Ordonez… actuellement blessé.

Après avoir bouclé la signature de Lucas Digne pour seulement 7 millions d’euros afin de doubler le poste de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain cherche à recruter un second défenseur. Cette fois, le profil ciblé est celui d’un droitier capable de suppléer Marquinhos mais aussi Achraf Hakimi en tant que latéral. Le profil de Guéla Doué était idéal . Le défenseur ivoirien de Strasbourg a prouvé sa valeur en Ligue 1 et sait occuper les deux postes. Mais comme indiqué par ailleurs, la piste est très complexe.

Le Strasbourgeois n’est pas chaud à l’idée de venir au PSG pour être remplaçant, même si l’intérêt du double champion d’Europe en titre ne le laisse pas insensible selon le compte spécialisé PSG Inside Actu. Sur X, la source précise que Doué est partagé entre son rêve de découvrir la Premier League d’un côté, et l’opportunité de rejoindre l’un des meilleurs clubs du monde, où évolue son frère Désiré de l’autre. La piste est néanmoins complexe car Strasbourg, réputé très dur en affaires, n’a pas du tout l’intention de brader son meilleur défenseur.

Face aux obstacles du dossier Guéla Doué, le Paris Saint-Germain pourrait accélérer sur un autre dossier, assez secret jusqu’à présent, celui menant à Joel Ordonez. L’international équatorien de Bruges, ciblé par l’OM l’été dernier, est très apprécié du board parisien. Lui aussi est capable de jouer défenseur central et latéral. « Joel Ordóñez fait toujours partie de cette short-list. Cela fait désormais plus de six mois que le défenseur du Club Bruges est suivi par Paris » explique le compte spécialisé. Seul hic : le colosse équatorien de 22 ans est actuellement blessé après s’être fracturé l’os d’un pied à la Coupe du monde. Son retour à la compétition n’est pas envisagé avant septembre.

Le prix d'Ordonez négocié à la baisse ?

De quoi remettre le deal en cause ? C’est tout l’inverse selon PSG Inside Actu qui révèle que les dirigeants parisiens espèrent négocier une baisse du prix de Joel Ordonez avec Bruges en raison de sa blessure. « Le PSG reste attentif à l'évolution de sa situation et pourrait espérer que Bruges revoie ses exigences financières à la baisse, le montant réclamé étant jugé trop élevé jusqu'à présent » peut-on lire de la part du compte spécialisé. Reste à savoir si Bruges acceptera de faire une ristourne au PSG pour Joel Ordonez, ce dont on peut légitimement douter. Avant sa blessure, le club belge réclamait entre 40 et 50 millions d’euros pour négocier un potentiel transfert de l’ancien joueur de l’Independiente.