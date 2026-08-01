Carton offensif pour l’ASSE contre Venise

Il y a eu un seisme et la derive des continents s'est accélérée
Doublure !Non il fera partie des 16 titulaires.il n'y a pas 11 titulaires et des remplaçants.L.E utilise 16 joueurs de base en fonction de l'adversaire
Ca fait quand meme tres low coast de remplacer Greenwood par Kebbal, mais bon.
😁😁😁😁 Mr TEXTOR versera un virement a ICONIC Sport de plus de 100M d euro 🤣🤣🤣🤣
50 millions seulement comme si leeds s'ils ont envie il ne le feront pas c est du n importe quoi...pffff
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
90e+4 : Une victoire contre un bel adversaire pour conclure la prépa' ! Place au plus dur désormais : rendez-vous à Sochaux, samedi prochain (20h45) ! 👊 💚 4-3 🟠 #ASSEVFC - #LaPrepa26