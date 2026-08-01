L’ASSE lancée sur la piste d’un buteur à 10 ME

Dans l’attente d’une offre pour Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, l’AS Saint-Etienne doit anticiper les départs de ses attaquants. Les Verts ont forcément étudié plusieurs profils, et pourquoi pas celui du Franco-Marocain Yanis Begraoui ?

L’incertitude autour de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ne fait pas les affaires de l’AS Saint-Etienne . Contrairement à l’été dernier, les deux attaquants disposent d’un bon de sortie. Mais le club stéphanois n’a reçu aucune offre pour ses deux plus grosses valeurs marchandes. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a pourtant quelques prétendants comme l’Olympiakos et l’Atalanta Bergame. En revanche, l’international belge, buteur en amical contre Venise (4-3) ce samedi, ne dispose d’aucune piste sérieuse, les discussions avec les Anglais d’Ipswich Town ayant été démenties.

Les clubs éventuellement intéressés ont encore un mois pour se manifester. Un délai qui oblige l’AS Saint-Etienne à anticiper leurs possibles départs. On peut penser que les recruteurs des Verts ont commencé à étudier des profils. Pour le moment, rien ne filtre sur ces dossiers. Alors au cas où le candidat à la montée en Ligue 1 n’avait pas trouvé la perle rare, le média Morning Foot propose une piste intéressante. Celle-ci mène à Yanis Begraoui (25 ans) qui sort d’une excellente saison au Portugal. L’attaquant d’Estoril a terminé l’exercice avec 20 buts en championnat.

Sans surprise, sa statistique attire l’attention puisque les Anglais de Millwall et le club espagnol d’Almeria, tous les deux en deuxième division dans leurs pays respectifs, sont annoncés sur le coup. Le Franco-Marocain n’est donc pas une cible facile à atteindre, d’autant que son contrat jusqu’en 2028 contient une clause libératoire à 10 millions d’euros qui place ses supérieurs en position confortable pour négocier. Si l’AS Saint-Etienne venait à s’intéresser à l’avant-centre passé par Auxerre, Toulouse et Pau, il faudrait forcément dépenser un montant élevé.