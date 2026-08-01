L’ASSE lancée sur la piste d’un buteur à 10 ME

Après une grosse fessée il y a quelques jours et une prépa "made in Fonseca" bien pourrie dans tous les domaines (pour ne pas changer) l'OL n'est certainement pas avantagé bien au contraire avec ce clown.
Il est en fin de carriere et son salaire est hors de portée, 4,2M€/an, il vaut mieux miser sur le centre de formation et trouvé la nouvelle pépite!
Plus frais ou en manque de rythme ?? 😏
Je le verrais mieux à l’OL
C'est une invention inventé par les médias pour qu il prolonge, on appel ca mettre la pression à Paris pour une augmentation du salaire, les pistes de arsenal et après Liverpool c'est juste une invention
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