Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

Nouveau défenseur de l’OL, qui a officialisé sa signature ce dimanche, Felix Bacher ne sera pas qualifié pour disputer le match aller contre le Sparta Prague mardi en Ligue des Champions.

Une recrue de plus pour l’Olympique Lyonnais. Très actif depuis le début du mercato, le club rhodanien a officialisé ce dimanche la signature de Felix Bacher en provenance d’Estoril pour un peu plus de 4 millions d’euros. Un renfort de taille, dans tous les sens du terme, pour Paulo Fonseca afin d’amener de la solidité à sa défense centrale.

Mais tandis que Moussa Niakhaté sera suspendu pour le match aller contre le Sparta Prague mardi en troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions, l’Autrichien ne sera pas qualifié pour le remplacer. En revanche, le compte Gones Radio croit savoir que le règlement de l’UEFA devrait pouvoir permettre à l’OL d’inscrire Felix Bacher dans les temps pour qu’il puisse disputer le match retour dans un peu plus d’une semaine.