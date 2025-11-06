La LFP tape dur sur l’ASSE

L'ASSE ne pourra pas compter sur une bonne partie de ses supporters pour les prochains matchs à domicile. La tension monte entre la Ligue et les Verts.

Une tribune vide. Voilà ce qui attend les joueurs de Saint-Etienne pour les matchs encore à disputer cette année à Geoffroy-Guichard. Pour des engins pyrotechniques et des chants offensants, le club stéphanois a été condamné par la commission de discipline à deux matchs à huis clos, dont un par révocation du sursis, concernant sa tribune sud. Celle regroupant les membres des Green Angels 1992.

Une habitude à Saint-Etienne, même si cela privera les joueurs d’un gros soutien pour les deux derniers matchs de l’année à domicile, contre Nancy et Bastia. Pour revoir un Chaudron rempli à ras bord, il faudra attendre le 17 janvier et la réception de Clermont en ce qui concerne la Ligue 2, même s’il peut y avoir de la Coupe de France entre temps également.

Des sanctions pour expressions orales qui font parler

Face à cette décision, les suiveurs de l’ASSE n’ont pas caché leur désarroi. Entre les fumigènes qui sont interdits et privent régulièrement l’ensemble de la tribune des matchs à domicile, et ces « expressions orales » qui ne sont pas toujours sanctionnées dans les stades de Ligue 1 ou Ligue 2.

Au niveau expressions orales, cette décision a en tout cas provoqué de nouveaux « mots doux » envers la Ligue, accusée par les supporters stéphanois de taper un peu trop facilement sur le club du Forez. En attendant, l’ASSE a eu jusqu’à présent pas mal de difficultés à domicile (nul contre Grenoble, défaites contre Guingamp et Le Mans), et se concentrera sur le déplacement déjà crucial à Troyes.

Pour l’occasion, le parcage des fans des Verts sera plein jusqu’à la gorge. L’ASSE a fait savoir que plus aucune place n’était en vente pour ce déplacement prévu samedi soir.