Horneland menacé, l'ASSE reçoit quatre CV

ASSE05 nov. , 22:00
parEric Bethsy
Après la défaite contre le Red Star (2-1) samedi, la situation se tend à l’AS Saint-Etienne. L’entraîneur des Verts Eirik Horneland se retrouve pointé du doigt et les noms de possibles successeurs commencent déjà à circuler avant le choc face au leader troyen.
Lorsqu’un joueur commence à critiquer publiquement les choix de son entraîneur, ce n’est jamais bon signe. Eirik Horneland a dû parvenir à la même conclusion lorsqu’il a pris connaissance de l’analyse de Florian Tardieu. « C'est sûr qu'avec les renversements, dans notre système avec ce que demande le coach, ça peut être compliqué, lâchait le milieu de l’AS Saint-Etienne. On l'a vu contre Le Mans (2-3) où ils ont beaucoup fait ça. Aujourd'hui aussi. C'est compliqué, on court énormément dans le vide. Ce sont les consignes du coach, on exécute. »

Manifestement, l'entraîneur des Verts ne fait pas l’unanimité dans son vestiaire, et peut-être même au sein de la direction. Les décideurs stéphanois ne peuvent que s’interroger sur les performances de l’équipe battue à trois reprises lors des quatre dernières journées de Ligue 2. Les doutes sont également partagés par les supporters qui n’hésitent pas à proposer d’éventuels successeurs pour le Norvégien. Malheureusement pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, deux techniciens bien connus en France viennent d’être libérés. On parle effectivement de Patrick Vieira et de Will Still, respectivement licenciés par le Genoa et Southampton.
La piste Philippe Montanier est également citée, tout comme la candidature du Français Wilfried Nancy, le coach du Colombus Crew (Major League Soccer) déjà convoité après l’éviction d’Olivier Dall’Oglio en décembre 2024. Avec toutes ces propositions, Kilmer Sports Ventures a l’embarras du choix. Du moins si le propriétaire décide vraiment de se séparer d’Eirik Horneland. A la Habib Beye du côté de Rennes, l’ancien entraîneur du SK Brann pourrait bien se sauver en cas de victoire chez le leader Troyes samedi.
