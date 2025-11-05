L2 : L'ASSE privée du titre dès samedi soir ?

La prochaine journée de Ligue 2 sera capitale pour l'AS Saint-Etienne, avec un déplacement à Troyes qui revêt une importance capitale dans la course au titre. Une défaite emmènerait les Verts à huit points de la première place.

Saint-Etienne joue gros, très gros, ce week-end. Ce samedi, les Verts ont rendez-vous dans l'Aube, à Troyes, pour y affronter l'actuel leader du championnat de France de Ligue 2. Grand habitué de l'antichambre de l'élite, l'ESTAC ne fait pas tâche en occupant cette première place. Toutefois, au regard des investissements consentis par les clubs de L2 l'été dernier, c'est l' ASSE qui devrait être première. Le football ne se gagne toutefois pas sur le papier mais sur le terrain et Eirik Horneland est en train de le vivre pleinement.

Saint-Étienne Ligue 2 # 3 D V D D V Ligue 2 Matchs 13 V Victoire 7 M Match nul 2 D Défaite 4 Buts Marqués 28 Buts Encaissés 19 Matchs Récents Tout afficher 01 novembre 2025 à 20:00 Ligue 2 Red Star 2 — 1 Match terminé Saint-Étienne 28 octobre 2025 à 20:30 Ligue 2 Saint-Étienne 6 — 0 Match terminé Pau Meilleurs Joueurs Tout afficher 22 . Z. Davitashvili GEO • Âge 24 • Attaquant Matchs 12 Buts 6 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 9 . L. Stassin BEL • Âge 20 • Attaquant Matchs 12 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Avec 4 défaites lors des 6 derniers matchs de championnat, les Verts patinent alors qu'ils avaient rapidement pris les devants dans cette Ligue 2. Relégués à cinq points du leader troyen au coup d'envoi du match entre les deux formations, les joueurs du club forézien ont tout intérêt à ne pas perdre cette prochaine rencontre.

Sainté joue gros à Troyes

Dans l'émission Sainté Night Club animée par Peuple Vert, les différents chroniqueurs ont donné leur avis sur la situation actuelle du club et ce match ô combien important face à Troyes. « C'était le titre ou rien. On est blasés, je pense. On a pris une vraie douche froide. On ne pensait pas galérer autant à l’approche de l’hiver. Et aujourd’hui, on mange ce qu’il y a sur la table. Mais ce championnat est ultra-rapide, les séries peuvent s’enchaîner », a déclaré l'un d'entre eux.

« Dire que c’est fini pour la première place tout de suite, non. Par contre, si la rencontre tourne mal d’ici samedi soir, ce ne sera pas terminé pour l'ASSE. Mais on sera franchement mal embarqué », s'est alarmé un autre. Si la tartine tombe du bon côté, Sainté n'aura plus que 2 points de retard sur Troyes, mais une défaite relègueraient les Verts à 8 points. Un retard loin d'être définitif, mais qui sera logiquement laborieux à rattraper.