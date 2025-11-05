l asse lache 20 me horneland n est pas satisfait iconsport 259270 0012 397193

L2 : L'ASSE privée du titre dès samedi soir ?

ASSE05 nov. , 19:40
parQuentin Mallet
0
La prochaine journée de Ligue 2 sera capitale pour l'AS Saint-Etienne, avec un déplacement à Troyes qui revêt une importance capitale dans la course au titre. Une défaite emmènerait les Verts à huit points de la première place.
Saint-Etienne joue gros, très gros, ce week-end. Ce samedi, les Verts ont rendez-vous dans l'Aube, à Troyes, pour y affronter l'actuel leader du championnat de France de Ligue 2. Grand habitué de l'antichambre de l'élite, l'ESTAC ne fait pas tâche en occupant cette première place. Toutefois, au regard des investissements consentis par les clubs de L2 l'été dernier, c'est l'ASSE qui devrait être première. Le football ne se gagne toutefois pas sur le papier mais sur le terrain et Eirik Horneland est en train de le vivre pleinement.
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #3
D
V
D
D
V
Ligue 2
Ligue 2
Matchs13
V
Victoire7
M
Match nul2
D
Défaite4
Buts Marqués28
Buts Encaissés19

Matchs Récents

Tout afficher
01 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Red StarRed Star
2
1
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
28 octobre 2025 à 20:30
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
6
0
Match terminé
PauPau

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs12
Buts6
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
L. Stassin
9.

L. Stassin

BELBEL Âge 20 Attaquant
Matchs12
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Avec 4 défaites lors des 6 derniers matchs de championnat, les Verts patinent alors qu'ils avaient rapidement pris les devants dans cette Ligue 2. Relégués à cinq points du leader troyen au coup d'envoi du match entre les deux formations, les joueurs du club forézien ont tout intérêt à ne pas perdre cette prochaine rencontre.

Sainté joue gros à Troyes

Dans l'émission Sainté Night Club animée par Peuple Vert, les différents chroniqueurs ont donné leur avis sur la situation actuelle du club et ce match ô combien important face à Troyes. « C'était le titre ou rien. On est blasés, je pense. On a pris une vraie douche froide. On ne pensait pas galérer autant à l’approche de l’hiver. Et aujourd’hui, on mange ce qu’il y a sur la table. Mais ce championnat est ultra-rapide, les séries peuvent s’enchaîner », a déclaré l'un d'entre eux. 
« Dire que c’est fini pour la première place tout de suite, non. Par contre, si la rencontre tourne mal d’ici samedi soir, ce ne sera pas terminé pour l'ASSE. Mais on sera franchement mal embarqué », s'est alarmé un autre. Si la tartine tombe du bon côté, Sainté n'aura plus que 2 points de retard sur Troyes, mais une défaite relègueraient les Verts à 8 points. Un retard loin d'être définitif, mais qui sera logiquement laborieux à rattraper.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276077_0073
Premier League

Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_273859_0035
OL

L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart

ICONSPORT_276044_0008
OM

L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato

Fil Info

21:00
Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable
20:39
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
20:30
L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart
20:00
L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato
19:53
OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)
19:29
Betis-OL : Lyon sans Tolisso ni Mangala
19:20
PSG : Achraf Hakimi sort du silence
19:00
L'OM en larmes, le PSG fonce sur Sidiki Cherif

Derniers commentaires

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Roulis , c’est vraiment le best en France …👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Ils sont tellement faibles les ritals qu’on ne voit pas comment les Sardines ne gagneraient pas ce match…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Victoire obligatoire pour les Sardines, sinon cata directe 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

La meilleure équipe qu'on puisse aligner ce soir. En espérant aucun blessé au terme de la soirée..

PSG : Achraf Hakimi sort du silence

Et toi tu en connais un rayon au niveau profondeur a force de te faire fourrer 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading