« Joueurs en boîte de nuit », ça dégénère à l’ASSE

ASSE25 janv. , 17:50
parGuillaume Conte
Rien ne va plus à l'ASSE, où les supporters ont affiché une banderole qui démontre tous les problèmes de leur club.
A l’heure où l’avenir d’Eirik Horneland est très incertain, l’AS Saint-Etienne doit aussi faire face à la colère de ses supporters. Ces derniers ne sont pas restés sans voix à la suite de la défaite 1-0 à Reims, dans un match qui pouvait remettre les Verts dans le bon sens. Au centre d’entrainement, une banderole a été posée pour bien faire comprendre ce que les fans stéphanois pensaient de la gestion de leur club. Si jusqu’à présent, la direction avait été plutôt épargnée après un rachat encore relativement récent, ce n’est plus le cas. Et tout le monde en a pris pour son grade.
« Direction en télétravail, joueurs en boîte de nuit, entraîneur à la rue, sans changements, c’est le naufrage assuré à Sainté », ont fait savoir les Green Angels 1992, qui ont décidé de taper sur tout le monde. Pour eux, Eirik Horneland est dépassé et ne trouve plus les solutions ni les mots pour réveiller son groupe. Les joueurs ne sont pas exempts de tout reproche puisque visiblement, les mauvais résultats ne les empêchent pas de faire la fête. Et enfin, les dirigeants de l’ASSE sont ciblés, avec en effet un mode de management particulier puisque les grands responsables sont rarement dans le Forez.
Pour le moment, le divorce n’est pas intégral avec les supporters, mais cela ne va pas aider Horneland à conserver sa place, lui qui possède un effectif destiné à jouer la remontée, et peine à s’installer aux deux premières places.

