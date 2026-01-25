ASSE : Horneland viré ce dimanche ?

Coup de chaud à l'AS Saint-Etienne. Au lendemain de la défaite à Reims, Eirik Horneland est convoqué d'urgence par sa direction.

Les points perdus par Troyes et le Red Star laissaient une belle occasion à l’AS Saint-Etienne de revenir dans les deux premières places, synonymes de montée en fin de saison. Mais en dépit d’un scénario favorable avec une équipe de Reims réduite à 10 en seconde période, l’ASSE a mordu la poussière en Champagne ce samedi, laissant son adversaire du soir lui passer devant. Une grosse déconvenue tant les Verts sont en difficulté ces derniers mois après des débutas convaincants. En dépit de gros investissements et d’une équipe bien armée pour la Ligue 2 , la formation du Forez n’y arrive pas. Et les regards se tournent de plus en plus vers Eirik Horneland.

Horneland convoqué par la direction, ça sent pas bon

L’entraineur norvégien a essuyé beaucoup de critiques depuis son arrivée. Les victoires se font rares, et les progrès des joueurs ne sautent pas aux yeux. Si le groupe semble bien vivre, cela ne suffit pas. Dans les travées d’Auguste-Delaune, Horneland n’a rien laissé transparaitre. Mais il pourrait pourtant prendre la porte dès ce dimanche.

Plusieurs médias annoncent une réunion cruciale avec la direction pour ce dimanche. Romain Molina, qui suit le dossier de l’ASSE de près, va même encore plus loin en annonçant que Kilmer Sports, le propriétaire des Verts, cherche déjà un nouvel entraineur pour ne pas trop compromettre l’opération remontée. Cela pourrait donc aller très vite si Horneland se voyait indiquer la sortie, possiblement dès ce dimanche.

L’ASSE a chuté à la quatrième place du classement de Ligue 2 , et avec 10 victoires en 20 matchs, les Verts peuvent déjà s’estimer heureux de n’être qu’à deux longueurs du Red Star, le 2e du classement. En fin de semaine, Saint-Etienne reçoit Boulogne, 15e, pour essayer de rester dans la roue des leaders. Mais avec quel entraineur à sa tête ?