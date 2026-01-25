ICONSPORT_282664_0054

ASSE : Horneland viré ce dimanche ?

ASSE25 janv. , 12:20
parGuillaume Conte
0
Coup de chaud à l'AS Saint-Etienne. Au lendemain de la défaite à Reims, Eirik Horneland est convoqué d'urgence par sa direction.
Les points perdus par Troyes et le Red Star laissaient une belle occasion à l’AS Saint-Etienne de revenir dans les deux premières places, synonymes de montée en fin de saison. Mais en dépit d’un scénario favorable avec une équipe de Reims réduite à 10 en seconde période, l’ASSE a mordu la poussière en Champagne ce samedi, laissant son adversaire du soir lui passer devant. Une grosse déconvenue tant les Verts sont en difficulté ces derniers mois après des débutas convaincants. En dépit de gros investissements et d’une équipe bien armée pour la Ligue 2, la formation du Forez n’y arrive pas. Et les regards se tournent de plus en plus vers Eirik Horneland.

Horneland convoqué par la direction, ça sent pas bon

L’entraineur norvégien a essuyé beaucoup de critiques depuis son arrivée. Les victoires se font rares, et les progrès des joueurs ne sautent pas aux yeux. Si le groupe semble bien vivre, cela ne suffit pas. Dans les travées d’Auguste-Delaune, Horneland n’a rien laissé transparaitre. Mais il pourrait pourtant prendre la porte dès ce dimanche.
Plusieurs médias annoncent une réunion cruciale avec la direction pour ce dimanche. Romain Molina, qui suit le dossier de l’ASSE de près, va même encore plus loin en annonçant que Kilmer Sports, le propriétaire des Verts, cherche déjà un nouvel entraineur pour ne pas trop compromettre l’opération remontée. Cela pourrait donc aller très vite si Horneland se voyait indiquer la sortie, possiblement dès ce dimanche.
L’ASSE a chuté à la quatrième place du classement de Ligue 2, et avec 10 victoires en 20 matchs, les Verts peuvent déjà s’estimer heureux de n’être qu’à deux longueurs du Red Star, le 2e du classement. En fin de semaine, Saint-Etienne reçoit Boulogne, 15e, pour essayer de rester dans la roue des leaders. Mais avec quel entraineur à sa tête ?

Ligue 2

24 janvier 2026 à 20:00
Reims
Ibrahim70'
1
0
Match terminé
Saint-Étienne
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
R. Gbane
ReimsReims
SORT
K. Nakamura
ReimsReims
Remplacement
88
ENTRE
I. Miladinović
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
F. Tardieu
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
88
ENTRE
J. Duffus
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
N. El Jamali
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
84
ENTRE
H. Sekine
ReimsReims
SORT
T. Diarra
ReimsReims
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

Mec arrête de parler du connais r au foot lol même à Marseille tu as des joueurs prêter qui joue pas bcp

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Pourquoi les autres ne le font pas ? Pourquoi les saisons précédentes, les autres entraineurs ne l'ont pas fait ? Après ça ne m'étonne pas que les supporters de L1 aiment voir les équipes défensives, ils en bouffent depuis tellement longtemps qu'ils ne semblent vouloir rien d'autre.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Applique tes conseils aussi.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Personnellement, je suis fan de De Zerbi. Déjà par sa passion du foot, c'est tellement cool de le voir si investi, un vrai supporter; mais aussi le jeu qu'il propose. J'aime quand ça joue en transition verticale, j'aime voir que l'on joue avec 4 ou 5 offensifs, j'aime les décrochages, j'aime ce qu'il compte faire de l'équipe. J'espère qu'il sera encore là la saison prochaine.

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

En principe quand tu prend un joueur en prêt c'est pour le faire jouer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

