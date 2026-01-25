ICONSPORT_282664_0006
Eirik Horneland

ASSE : La terrible excuse d'Horneland à Reims

ASSE25 janv. , 9:40
parMehdi Lunay
0
En supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure, l'AS Saint-Etienne a été battue par Reims 1-0 samedi soir. L'entraîneur des Verts Eirik Horneland estimait que le carton rouge rémois avait causé la perte de son équipe.
Plus les semaines passent et plus Saint-Etienne inquiète. Grands favoris à la montée en Ligue 1 avant la saison, les Verts voient leurs concurrents directs les dépasser les uns après les autres. Samedi soir, c'était le tour de Reims au terme de la confrontation directe entre les deux clubs à Auguste-Delaune. Les Champenois l'ont emporté 1-0 au terme d'un match frustrant pour les Stéphanois. En effet, l'ASSE a évolué à 11 contre 10 pendant plus de 30 minutes après l'exclusion d'Ange Tia (55e).

Le carton rouge a tendu les Verts

Pourtant, le Stade de Reims a marqué l'unique but du match pendant son infériorité numérique. En conférence de presse d'après-match, Eirik Horneland a été sommé de s'expliquer sur cette défaite curieuse. L'entraîneur norvégien de l'ASSE jugeait que son équipe avait encore failli mentalement. Le carton rouge rémois a été plus handicapant que bénéfique pour son équipe. Cette dernière a été rongée par le stress après l'heure de jeu.
« Avec ce carton rouge, je pensais qu’on allait prendre le dessus. Durant les trente dernières minutes, on a été trop stressés, on a donné trop de pertes de balles faciles, on a trop forcé les choses. Ça a redonné de la confiance à Reims alors que nous, on l’a perdue », a t-il indiqué devant la presse comme rapporté par Le Progrès notamment. Des faiblesses qui vont logiquement lui être imputées. Plus que jamais, Eirik Horneland est sur la sellette à Saint-Etienne. Un nouveau faux pas sur l'un des deux prochains matchs (Boulogne et Montpellier à domicile) lui sera sûrement fatal.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283220_0047
OM

L'OM le veut, il est dans la forme de sa vie

ICONSPORT_282026_0109
PSG

Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

ICONSPORT_282097_0406
OL

OL : La grosse vente arrive, ça sera le dernier jour !

Fil Info

25 janv. , 11:00
L'OM le veut, il est dans la forme de sa vie
25 janv. , 10:30
Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore
25 janv. , 10:00
OL : La grosse vente arrive, ça sera le dernier jour !
25 janv. , 9:20
Amine Gouiri, c'est bien un flop pour l'OM
25 janv. , 9:00
Real Madrid : Mbappé humilie Brahim Diaz et s'explique
25 janv. , 8:40
OL : « Un type qui va se barrer », le cas Endrick le rend fou
25 janv. , 8:20
OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir
25 janv. , 8:02
Transfert à 8 ME, il va enfin signer au PSG

Derniers commentaires

Chelsea et Aston Villa s'arrachent une pépite du PSG

Mbaye est tres jeune et il a la confiance de L.E ,pourquoi partirait il? il faut un peu de patience et renouveler les matches de tres haut niveau pour continuer sa progression

PSG : Luis Campos va faire signer des joueurs « assez chers »

pour moi il ne partiront pas et si c'était le cas leurs transferts seraient tres élevés ,de quoi financer des achats pour les remplacer.Mais Barcola revient en forme,mayulu est tres jeune et perfectible pourquoi on s'en séparerait

Transfert à 8 ME, il va enfin signer au PSG

c'est con de payé plus cher que la clause bien sur mais s'il confirme son talent prometteur 8 millions c'est cadeau

Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

Il n'a clairement pas le niveau.une erreur de casting qu'on a payé cher

L'OM et Ethan Nwaneri, c'est le coup de foudre

Il va faire du bien au groupe avec son aisance technique on voit qu'il a du ballon je me mets même a imaginer une attaque ultra offensive avec Greenwood en 10 Traoré et nwaneri sur les côtés et gouiri en 9 pour les blocs bas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading