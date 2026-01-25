ASSE : La terrible excuse d'Horneland à Reims

En supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure, l'AS Saint-Etienne a été battue par Reims 1-0 samedi soir. L'entraîneur des Verts Eirik Horneland estimait que le carton rouge rémois avait causé la perte de son équipe.

Plus les semaines passent et plus Saint-Etienne inquiète. Grands favoris à la montée en Ligue 1 avant la saison, les Verts voient leurs concurrents directs les dépasser les uns après les autres. Samedi soir, c'était le tour de Reims au terme de la confrontation directe entre les deux clubs à Auguste-Delaune. Les Champenois l'ont emporté 1-0 au terme d'un match frustrant pour les Stéphanois. En effet, l' ASSE a évolué à 11 contre 10 pendant plus de 30 minutes après l'exclusion d'Ange Tia (55e).

Le carton rouge a tendu les Verts

Pourtant, le Stade de Reims a marqué l'unique but du match pendant son infériorité numérique. En conférence de presse d'après-match, Eirik Horneland a été sommé de s'expliquer sur cette défaite curieuse. L'entraîneur norvégien de l'ASSE jugeait que son équipe avait encore failli mentalement. Le carton rouge rémois a été plus handicapant que bénéfique pour son équipe. Cette dernière a été rongée par le stress après l'heure de jeu.

« Avec ce carton rouge, je pensais qu’on allait prendre le dessus. Durant les trente dernières minutes, on a été trop stressés, on a donné trop de pertes de balles faciles, on a trop forcé les choses. Ça a redonné de la confiance à Reims alors que nous, on l’a perdue », a t-il indiqué devant la presse comme rapporté par Le Progrès notamment. Des faiblesses qui vont logiquement lui être imputées. Plus que jamais, Eirik Horneland est sur la sellette à Saint-Etienne. Un nouveau faux pas sur l'un des deux prochains matchs (Boulogne et Montpellier à domicile) lui sera sûrement fatal.