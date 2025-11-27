ICONSPORT_268462_0076 (2)

Horneland en danger, aberration totale à l'ASSE

ASSE27 nov. , 16:00
parCorentin Facy
0
L’ASSE a redressé la barre avec deux victoires consécutives en Ligue 2 mais avant cela, Eirik Horneland commençait à sentir le vent tourner au point d’être menacé. Une aberration pour les observateurs du club stéphanois.
Deuxième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne s’est relancée dans la course à la montée grâce à ses deux victoires consécutives face à Troyes puis Nancy. Des succès capitaux qui permettent à Eirik Horneland de respirer alors que son avenir était remis en cause après les défaites contre Guingamp, Le Mans, Annecy ou encore le Red Star en octobre et en novembre. La direction stéphanoise ne tolèrera pas que le club manque la remontée en Ligue 1 à la fin de la saison et le Norvégien en a bien conscience. La fébrilité défensive de l’ASSE lui est notamment reprochée.
Reste que pour les observateurs assidus du club stéphanois, un limogeage d’Eirik Horneland n’aurait aucun sens. C’est par exemple l’avis exprimé par Hervé, chroniqueur pour le Sainté Night Club sur Peuple Vert. « Ce que je retiens d’Horneland, c’est qu’il y a une vraie philosophie de jeu, même si ce ne sont pas des préceptes rigides. On a des phases collectives de grande qualité à tous les matchs. Moi, ce que je retiens avec Horneland, c’est qu’à tous les matchs, ou presque, on marque. Pendant des années, on a râlé quand on s’ennuyait » a-t-il exprimé avant de poursuivre.

«. On disait tous : « je préfère un 3-2 avec du spectacle ». Eh bien là, on l’a, le 3-2 ! Et maintenant, on râle encore. Je trouve qu’on est très durs avec cette équipe de l’ASSE. Juger un coach sur un début de saison de Ligue 2 à l'ASSE… La Ligue 2, c’est un long championnat, dur, avec des déplacements improbables. Tirer des conclusions au bout d’un an, alors que ce ne sont pas les mêmes adversaires (ndlr : par rapport à la saison dirigée par Dall'Oglio) … Moi, je ne m’y risquerai pas » conclut le spécialiste de l’ASSE, pour qui il n’est pas nécessaire de tirer à boulets rouges sur Eirik Horneland. Au contraire, le consultant du Sainté Night Club est plutôt élogieux envers l’entraîneur norvégien, en poste depuis un an et pour l’instant bien placé pour faire remonter les Verts en première division.
