L'ASSE et Beinsports, le mariage confirmé

ASSE26 nov. , 9:00
parNathan Hanini
Ce lundi, le Stade de Reims a reçu Montpellier dans une affiche importante de Ligue 2. Après la rencontre, l'entraîneur du MHSC, Zoumana Camara a expliqué vouloir plus d’équité sur l’affiche du samedi soir squattée par l'ASSE . BeIN Sports a tenu à répondre à l'entraîneur héraultais.
Dans une course frénétique à la montée, chaque détail compte. Cette saison en Ligue 2, l’affiche du samedi soir 20h en fait saliver plus d’un. Considérée comme le match le plus important de la semaine, l'affiche du samedi soir offre également une semaine entière de repos contrairement à celle du lundi. Après la rencontre entre Reims et Montpellier, Zoumana Camara a pesté contre le planning de diffusion de la L2, lequel semble réservé à l'AS Saint-Etienne. L'entraîneur du MHSC réclame plus d’équité. « J'en profite pour dire que j'aimerais que de temps en temps, il y ait une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures. Qu'il y ait une visibilité, que ça donne de l'audimat, je l'entends, je le comprends, mais ça serait bien que ça ne soit pas toujours les autres qui doivent combler, jouer autour, » déclare l'entraîneur montpelliérain.

BeIN Sports répond à Camara

La réponse du diffuseur du championnat, BeIN Sports ne s’est pas faite attendre. Le directeur de la rédaction, Florent Houzot a répondu à l’ancien parisien. « Cela fait partie de la liberté du diffuseur. Dans une case très concurrentielle comme celle du samedi soir, nous devons mettre la meilleure affiche. Et les plus fortes audiences se font avec Saint-Étienne, un club historique, très populaire, avec un stade plein lorsqu'il joue à domicile. Moi, je ne me permets pas de commenter des stratégies ou des compositions d'équipe. Je serais en faute professionnelle si je ne mettais pas tous les samedis soir l'ASSE sur notre chaîne, » explique-t-il. Les rencontres de l’ASSE ne devraient donc pas bouger en termes de diffusion pour la suite de la saison. 
