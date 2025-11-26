ASSE : Horneland attend son porte-bohneur

Avec une victoire importante face à l’AS Nancy Lorraine, l’AS Saint-Etienne enchaîne une deuxième victoire consécutive importante dans la course à la montée. Mais les Verts sont toujours privés de leur porte-bonheur.

Deux mois que l’AS Saint-Etienne n’avait pas enchaîné deux victoires consécutives en championnat. Les Verts ont glané un succès précieux du côté de Nancy le week-end dernier (2-1). Dans une spirale négative avant la trêve internationale, les Verts veulent désormais laisser la mauvaise passe derrière eux et tenter de revenir sur le leader Troyes. Deuxième du championnat à trois points des Aubois, l’ ASSE aura besoin de son porte-bonheur sur la suite de la saison, son nom, Chico Lamba.

Chico Lamba porte-bonheur

Le défenseur central est arrivé cet été en provenance d’Arouca au Portugal contre six millions d’euros. Recrue la plus chère du mercato stéphanois, le jeune international espoirs portugais n’a connu qu’une seule défaite avec l’AS Saint-Etienne (face à Guingamp 3-2). Blessé aux adducteurs depuis la mi-temps du match à Montpellier, Chico Lamba n’a plus foulé les pelouses de Ligue 2 depuis deux mois. Sans lui, les Verts ont connu la défaite à trois reprises en six journées. Ce mercredi, le média Peuple Vert a dressé un tableau des joueurs de l’effectif d’Eirik Horneland qui glane le plus de points avec l’ASSE.

Le constat est implacable, Chico Lamba est en tête. Le défenseur possède un ratio de points de gagnés de 74,07% cette saison, une petite longueur devant Augustine Boakye. Le Portugais est un moteur pour la formation d’Eirik Horneland. L'entraîneur Norvégien doit avoir hâte de retrouver son roc défensif afin d’assurer de la stabilité à une défense qui a connu des difficultés. L’ASSE ne compte qu’un clean sheet depuis son absence. La date de son retour n'est pas encore connue. De son côté, l'ASSE disputera un tour de Coupe de France ce week-end.