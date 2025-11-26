ASSE : Horneland attend son porte-bohneur

Avec une victoire importante face à l’AS Nancy Lorraine,
l’AS Saint-Etienne enchaîne une deuxième victoire consécutive importante dans
la course à la montée. Mais les Verts sont toujours privés de leur porte-bonheur.
Deux mois que l’AS Saint-Etienne n’avait pas enchaîné deux
victoires consécutives en championnat. Les Verts ont glané un succès précieux
du côté de Nancy le week-end dernier (2-1). Dans une spirale négative avant la
trêve internationale, les Verts veulent désormais laisser la mauvaise passe
derrière eux et tenter de revenir sur le leader Troyes. Deuxième du championnat
à trois points des Aubois, l’ASSE
aura besoin de son porte-bonheur sur la suite
de la saison, son nom, Chico Lamba.
Chico Lamba porte-bonheur
Le défenseur central est arrivé cet été en provenance
d’Arouca au Portugal contre six millions d’euros. Recrue la plus chère du
mercato stéphanois, le jeune international espoirs portugais n’a connu qu’une
seule défaite avec l’AS Saint-Etienne (face à Guingamp 3-2). Blessé aux
adducteurs depuis la mi-temps du match à Montpellier, Chico Lamba n’a plus
foulé les pelouses de Ligue 2
depuis deux mois. Sans lui, les Verts ont connu
la défaite à trois reprises en six journées. Ce mercredi, le média Peuple Vert
a dressé un tableau des joueurs de l’effectif d’Eirik Horneland qui glane le
plus de points avec l’ASSE.
Le constat est implacable, Chico Lamba est en tête.
Le défenseur possède un ratio de points de gagnés de 74,07% cette saison, une
petite longueur devant Augustine Boakye. Le Portugais est un moteur pour la
formation d’Eirik Horneland. L'entraîneur Norvégien doit avoir hâte de
retrouver son roc défensif afin d’assurer de la stabilité à une défense qui a
connu des difficultés. L’ASSE ne compte qu’un clean sheet depuis son
absence. La date de son retour n'est pas encore connue. De son côté, l'ASSE disputera un tour de Coupe de France ce week-end.