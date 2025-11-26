ICONSPORT_268462_0070

ASSE : Horneland attend son porte-bohneur

ASSE26 nov. , 14:30
parNathan Hanini
0
Avec une victoire importante face à l’AS Nancy Lorraine, l’AS Saint-Etienne enchaîne une deuxième victoire consécutive importante dans la course à la montée. Mais les Verts sont toujours privés de leur porte-bonheur.
Deux mois que l’AS Saint-Etienne n’avait pas enchaîné deux victoires consécutives en championnat. Les Verts ont glané un succès précieux du côté de Nancy le week-end dernier (2-1). Dans une spirale négative avant la trêve internationale, les Verts veulent désormais laisser la mauvaise passe derrière eux et tenter de revenir sur le leader Troyes. Deuxième du championnat à trois points des Aubois, l’ASSE aura besoin de son porte-bonheur sur la suite de la saison, son nom, Chico Lamba.

Chico Lamba porte-bonheur

Le défenseur central est arrivé cet été en provenance d’Arouca au Portugal contre six millions d’euros. Recrue la plus chère du mercato stéphanois, le jeune international espoirs portugais n’a connu qu’une seule défaite avec l’AS Saint-Etienne (face à Guingamp 3-2). Blessé aux adducteurs depuis la mi-temps du match à Montpellier, Chico Lamba n’a plus foulé les pelouses de Ligue 2 depuis deux mois. Sans lui, les Verts ont connu la défaite à trois reprises en six journées. Ce mercredi, le média Peuple Vert a dressé un tableau des joueurs de l’effectif d’Eirik Horneland qui glane le plus de points avec l’ASSE.
Le constat est implacable, Chico Lamba est en tête. Le défenseur possède un ratio de points de gagnés de 74,07% cette saison, une petite longueur devant Augustine Boakye. Le Portugais est un moteur pour la formation d’Eirik Horneland. L'entraîneur Norvégien doit avoir hâte de retrouver son roc défensif afin d’assurer de la stabilité à une défense qui a connu des difficultés. L’ASSE ne compte qu’un clean sheet depuis son absence. La date de son retour n'est pas encore connue. De son côté, l'ASSE disputera un tour de Coupe de France ce week-end.

Lire aussi

L'ASSE et Beinsports, le mariage confirméL'ASSE et Beinsports, le mariage confirmé
0
Articles Recommandés
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_278253_0055
Ligue des Champions

LdC : Monaco repris sur le gong à Pafos

ICONSPORT_276723_0007
OM

Kanté trop cher, l'OM fonce sur Manu Koné

ICONSPORT_271878_0009
PSG

Le PSG prêt à bondir sur Marcus Rashford

Fil Info

20:43
LdC : Programme TV et résultats de la 5e journée
20:42
LdC : Monaco repris sur le gong à Pafos
20:30
Kanté trop cher, l'OM fonce sur Manu Koné
20:00
Le PSG prêt à bondir sur Marcus Rashford
19:56
Arsenal - Bayern : les compos (21h sur Canal+Foot)
19:53
PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)
19:30
L’OL sans coach contre Nantes ?
19:04
TV : PSG - Tottenham, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
19:00
PSG : Abonnés au banc, ces deux joueurs claquent la portent

Derniers commentaires

L’OL sans coach contre Nantes ?

En gros t'es puni de dire la verité ... c'est fou on est completement dans l'inverse de la liberté d'expression.. c'est de la censure pur et simple

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

il faut gagner les autres matchs aussi pour finir le plus haut possible

YL : Le PSG écrase Tottenham

bravo la jeunesse

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Vu les indispos ça me semble la meilleure solution

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Compo quasi bis cohérente . Ramos sur le banc là où il est meilleur et Z-E en depannage latéral le reste classique 👍. Allez Paris !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading