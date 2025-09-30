Ekwah divorce avec l'ASSE, deux clubs débarquent

Actuellement en arrêt maladie, Pierre Ekwah est engagé dans une bataille juridique avec l’ASSE. Le milieu de terrain, qui conteste la validité de la levée de son option d’achat, souhaite être libéré de son contrat.

Le feuilleton Pierre Ekwah est loin d’avoir livré son verdict. Absent du groupe stéphanois depuis cet été, l’ancien milieu de terrain de Sunderland conteste la validité de la levée de son option d’achat par l’ASSE en août dernier. Le 30 août dernier, les Verts ont activé l’option d’achat dont ils disposaient sans requérir l’accord formel du joueur, ce qui a provoqué la colère de Pierre Ekwah qui refuse depuis de porter le maillot de l’ASSE. C’est dans ce contexte qu’il y a quatre jours, on apprenait que Pierre Ekwah avait résilié son contrat avec Saint-Etienne.

Et si sur le plan juridique, l’affaire n’est pas encore réglée, Pierre Ekwah explore déjà les solutions qui s’offrent à lui pour l’avenir. Deux clubs écossais ont notamment manifesté leur intérêt pour récupérer le milieu de terrain français de 23 ans, à condition bien sûr qu’il soit libre de tout contrat. Selon le journaliste spécialisé Mark Hendry de Football Scot, le Celtic et les Glasgow Rangers font la cour à Pierre Ekwah. Les deux clubs ont manifesté leur intérêt et se disent prêts à récupérer le joueur si sa situation contractuelle avec l’ASSE le permet. La prudence reste néanmoins de mise chez les deux géants du football écossais, lesquels sont encore en phase de réflexion et attendent avant de se positionner concrètement.

Il faut dire que pour le club qui récupèrera Pierre Ekwah, il faut avoir la certitude que sur le plan légal et juridique, tout est clair en ce qui concerne la résiliation de contrat du joueur avec Saint-Etienne. Car si tel n’était pas le cas, le futur club de Pierre Ekwah s’exposerait à des poursuites de la part de l’ASSE. Autant dire que pour le Celtic et les Glasgow, il est crucial de savoir à quoi s’en tenir et d’être certain que tout est réglé entre le Français et son ancien club. Ce qui n’est pas encore le cas à priori. L’ancien milieu de terrain de Sunderland sera néanmoins rassuré de voir que malgré cet interminable feuilleton le concernant, il jouit toujours d’une très belle cote sur le marché des transferts.