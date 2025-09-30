ICONSPORT_247094_0080
Pierre Ekwah

Ekwah divorce avec l'ASSE, deux clubs débarquent

ASSE30 sept. , 11:30
parCorentin Facy
0
Actuellement en arrêt maladie, Pierre Ekwah est engagé dans une bataille juridique avec l’ASSE. Le milieu de terrain, qui conteste la validité de la levée de son option d’achat, souhaite être libéré de son contrat.
Le feuilleton Pierre Ekwah est loin d’avoir livré son verdict. Absent du groupe stéphanois depuis cet été, l’ancien milieu de terrain de Sunderland conteste la validité de la levée de son option d’achat par l’ASSE en août dernier. Le 30 août dernier, les Verts ont activé l’option d’achat dont ils disposaient sans requérir l’accord formel du joueur, ce qui a provoqué la colère de Pierre Ekwah qui refuse depuis de porter le maillot de l’ASSE. C’est dans ce contexte qu’il y a quatre jours, on apprenait que Pierre Ekwah avait résilié son contrat avec Saint-Etienne.
Et si sur le plan juridique, l’affaire n’est pas encore réglée, Pierre Ekwah explore déjà les solutions qui s’offrent à lui pour l’avenir. Deux clubs écossais ont notamment manifesté leur intérêt pour récupérer le milieu de terrain français de 23 ans, à condition bien sûr qu’il soit libre de tout contrat. Selon le journaliste spécialisé Mark Hendry de Football Scot, le Celtic et les Glasgow Rangers font la cour à Pierre Ekwah. Les deux clubs ont manifesté leur intérêt et se disent prêts à récupérer le joueur si sa situation contractuelle avec l’ASSE le permet. La prudence reste néanmoins de mise chez les deux géants du football écossais, lesquels sont encore en phase de réflexion et attendent avant de se positionner concrètement.

Lire aussi

ASSE : Ekwah divorce et quitte Saint-EtienneASSE : Ekwah divorce et quitte Saint-Etienne
ASSE : Les Verts se voyaient déjà en Ligue 1ASSE : Les Verts se voyaient déjà en Ligue 1
Il faut dire que pour le club qui récupèrera Pierre Ekwah, il faut avoir la certitude que sur le plan légal et juridique, tout est clair en ce qui concerne la résiliation de contrat du joueur avec Saint-Etienne. Car si tel n’était pas le cas, le futur club de Pierre Ekwah s’exposerait à des poursuites de la part de l’ASSE. Autant dire que pour le Celtic et les Glasgow, il est crucial de savoir à quoi s’en tenir et d’être certain que tout est réglé entre le Français et son ancien club. Ce qui n’est pas encore le cas à priori. L’ancien milieu de terrain de Sunderland sera néanmoins rassuré de voir que malgré cet interminable feuilleton le concernant, il jouit toujours d’une très belle cote sur le marché des transferts.  
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_159799_0103
Ligue 2

Le Créteil de Xavier Niel se prend les pieds dans le tapis

ICONSPORT_271163_0352
OL

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

ICONSPORT_267501_0091
OM

OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler

ICONSPORT_272040_0213
RCSA

Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1

Fil Info

14:20
Le Créteil de Xavier Niel se prend les pieds dans le tapis
14:00
OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1
13:40
OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler
13:20
Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1
13:00
Le PSG rigole de cette offre à 120 millions
12:40
OL : Walid Acherchour est effaré par ce Lyonnais
12:20
Robinio Vaz reçoit une offre qui énerve l’OM
12:00
PSG : Deux stars sur la sellette, Luis Enrique est furieux
11:17
Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Derniers commentaires

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

Lui c'est vraiment la tres bonne pioche du recrutement il est vraiment excellent.

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

🤣😂🤣 c'est tellement ca a les ecouter ils ont un effectif de zinzin

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

850M de budget et pas foutu d'avoir 4 remplacants 🤣😂🤣 Plaints toi plutot a ta direction

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

comme je disais dans un autre article il reste 20 pts a avoir pour obtenir le maintient .. plus vite ce sera fait mieux ce sera

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading