ASSE : Ekwah divorce et quitte Saint-Etienne

Prêté par Sunderland à l'ASSE lors du mercato 2024, et même si les Verts ont levé son option d'achat, Pierre Ekwah a quitté l'AS Saint-Etienne après une rupture à l'amiable.

FootMercato confirme que le milieu de terrain franco-ghanéen de 23 ans a résilié son contrat avec l'actuel leader du classement de Ligue 2. Depuis cet été, et suite à la décision de Saint-Etienne de lever l'option d'achat prévu par Sunderland, le clash était permanent entre les dirigeants stéphanois et Pierre Ekwah. Alors que le joueur ne s'entraînait plus depuis la reprise de la saison, officiellement pour un motif médical, un accord a visiblement été trouvé ces dernières heures puisque le milieu de terrain a résilié son contrat avec l'AS Saint-Etienne dans des conditions financières que notre confrère ne précise pas.

Ekwah et l'ASSE, c'est fini

Concernant Pierre Ekwah, les choses devraient rapidement changer puisque FM précise que des clubs anglais, italiens et belges seraient déjà à l'affût pour recruter le natif de Massy, qui a donc finalement gagné son bras de fer contre les responsables de l'AS Saint-Etienne. Une victoire qui va avoir un goût amer pour les supporters stéphanois, qui s'étaient réjouis de voir Ekwah débarquer l'an dernier dans le Forez, et espéraient que ce dernier participe à l'opération retour en Ligue 1 lancée par les Verts. Mais ce n'est pas le cas, puisque le jeune joueur quitte le club sans avoir disputé la moindre seconde cette saison.