ICONSPORT_259813_0143
Pierre Ekwah

ASSE : Ekwah divorce et quitte Saint-Etienne

ASSE26 sept. , 19:20
parClaude Dautel
Prêté par Sunderland à l'ASSE lors du mercato 2024, et même si les Verts ont levé son option d'achat, Pierre Ekwah a quitté l'AS Saint-Etienne après une rupture à l'amiable. 
Absent dans la liste de l'ASSE pour le match contre Guingamp, samedi à Geoffroy-Guichard, Pierre Ekwah n'est cette fois plus malade. En fait, ce vendredi, FootMercato confirme que le milieu de terrain franco-ghanéen de 23 ans a résilié son contrat avec l'actuel leader du classement de Ligue 2. Depuis cet été, et suite à la décision de Saint-Etienne de lever l'option d'achat prévu par Sunderland, le clash était permanent entre les dirigeants stéphanois et Pierre Ekwah. Alors que le joueur ne s'entraînait plus depuis la reprise de la saison, officiellement pour un motif médical, un accord a visiblement été trouvé ces dernières heures puisque le milieu de terrain a résilié son contrat avec l'AS Saint-Etienne dans des conditions financières que notre confrère ne précise pas.

Ekwah et l'ASSE, c'est fini

Concernant Pierre Ekwah, les choses devraient rapidement changer puisque FM précise que des clubs anglais, italiens et belges seraient déjà à l'affût pour recruter le natif de Massy, qui a donc finalement gagné son bras de fer contre les responsables de l'AS Saint-Etienne. Une victoire qui va avoir un goût amer pour les supporters stéphanois, qui s'étaient réjouis de voir Ekwah débarquer l'an dernier dans le Forez, et espéraient que ce dernier participe à l'opération retour en Ligue 1 lancée par les Verts. Mais ce n'est pas le cas, puisque le jeune joueur quitte le club sans avoir disputé la moindre seconde cette saison. 
Articles Recommandés
Le Parc des Princes accueillera l'Equipe de France ce mardi soir
PSG

Un Lyonnais se rapproche du PSG, ça passe mal

ita rabiot chouchou d allegri il est oblige de jouer iconsport 269285 0445 398525
OM

Rabiot a failli quitter l’OM plus vite que prévu

ICONSPORT_271421_0333
Paris FC

Viré ou pas, le Paris FC sera sans pitié

Rémy Vercoutre
OL

« On n’a rien à te reprocher », l’OL l’a viré sans raison

Fil Info

21:30
Un Lyonnais se rapproche du PSG, ça passe mal
21:00
Rabiot a failli quitter l’OM plus vite que prévu
20:40
Viré ou pas, le Paris FC sera sans pitié
20:20
« On n’a rien à te reprocher », l’OL l’a viré sans raison
20:00
Vincent Duluc demande pardon aux supporters de l’OM
19:52
Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)
19:40
Ballon d'Or : Les votes dévoilés, Dembélé a roulé sur Lamine Yamal
19:00
« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG
18:40
TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

A la mi-temps 0 a 0 je signe mais vu ton pronostic cela me laisse de l espoir 🤣

Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Depuis quand un Qatarix me dit tais toi ? Le ralenti fut montré dans la chaîne de la L1 donc est que tu as cette chaîne ? Tout le monde le voit le HJ vu que l attaquant par avant donc pourquoi tu l a ramené le troll

Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

tais toi. A chaque hors jeu on montre bien le ralenti. ne viens pas raconter des balivernes

Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Un tres beau match avec une equipe de Strasbourg qui joue de la meme façon que nous 2 équipes qui ont beaucoup donné dans le jeu, le pressing haut et l intensité La 2 eme mi temps sera décisive, est ce qu on a un meilleur banc avec Pavard ( vu les jaunes), Greenwood, Auba et peut etre Vaz ? Pour le moment match nul est juste

« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG

Chuuut malheureux tu vas hérisser le poil des noeunoeuds qui achètent le maillot de nos adversaires plutôt que de manger 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading