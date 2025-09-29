ASSE : Les Verts se voyaient déjà en Ligue 1

Invaincue jusqu’à samedi, l’AS Saint-Etienne a concédé sa première défaite contre Guingamp (2-3). Pour l’ancien Stéphanois Patrick Guillou, les Verts sont tout simplement sanctionnés pour leur excès de confiance.

L’AS Saint-Etienne n’est plus leader de Ligue 2. Au terme de la 8e journée, c’est Troyes qui domine le championnat grâce à la fin de série stéphanoise. Les Verts ont connu leur première défaite de la saison face à Guingamp samedi. Une contre-performance totalement méritée, estime le spécialiste Patrick Guillou, agacé par l’arrogance d’Eirik Horneland et de ses joueurs annoncés au-dessus du lot dans ce championnat.

« Les coéquipiers de Capt’ain Larso tiennent enfin leur match référence… de ce qu’il ne faut absolument pas faire en Ligue 2, a analysé l’ancien Stéphanois dans sa chronique pour Le Progrès. Sans intensité ni rigueur, impossible de gagner des matchs malgré le talent individuel. Face à Guingamp, les Verts n’ont pas perdu par malchance. Non, le manque d’humilité est l’origine de tous les maux. Cette défaite est logique. Elle est dans la continuité des dernières prestations. (...) L’horloge ne brûle pas encore. Mais un changement radical de comportement s’impose. »

Un comportement "flop niveau" - Patrick Guillou

« Aux experts de la Data, merci de mettre des filtres dans le tri des données. Merci de bien vouloir débarrasser les icônes éphémères de leur vanité flamboyante et de leur suffisance arrogante. (...) Charges, duels et tacles ne sont pas des repères sémantiques. Ce sont aussi des ingrédients nécessaires pour gagner un match. Certaines "divas" doivent être mieux armées pour résister à l’adversité. Pour finir, les réactions au coup de sifflet final sont aussi symptomatiques que celles affichées pendant le match. Frustrés, les Verts ont gâché la célébration bretonne. En une phrase : avant, pendant et après, un comportement "flop niveau" », a conclu le consultant de beIN Sports avant le choc à Montpellier samedi.