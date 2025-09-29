ICONSPORT_268462_0076
Eirik Horneland

ASSE : Les Verts se voyaient déjà en Ligue 1

ASSE29 sept. , 19:30
parEric Bethsy
0
Invaincue jusqu’à samedi, l’AS Saint-Etienne a concédé sa première défaite contre Guingamp (2-3). Pour l’ancien Stéphanois Patrick Guillou, les Verts sont tout simplement sanctionnés pour leur excès de confiance.
L’AS Saint-Etienne n’est plus leader de Ligue 2. Au terme de la 8e journée, c’est Troyes qui domine le championnat grâce à la fin de série stéphanoise. Les Verts ont connu leur première défaite de la saison face à Guingamp samedi. Une contre-performance totalement méritée, estime le spécialiste Patrick Guillou, agacé par l’arrogance d’Eirik Horneland et de ses joueurs annoncés au-dessus du lot dans ce championnat.
« Les coéquipiers de Capt’ain Larso tiennent enfin leur match référence… de ce qu’il ne faut absolument pas faire en Ligue 2, a analysé l’ancien Stéphanois dans sa chronique pour Le Progrès. Sans intensité ni rigueur, impossible de gagner des matchs malgré le talent individuel. Face à Guingamp, les Verts n’ont pas perdu par malchance. Non, le manque d’humilité est l’origine de tous les maux. Cette défaite est logique. Elle est dans la continuité des dernières prestations. (...) L’horloge ne brûle pas encore. Mais un changement radical de comportement s’impose. »
Un comportement "flop niveau"
- Patrick Guillou
« Aux experts de la Data, merci de mettre des filtres dans le tri des données. Merci de bien vouloir débarrasser les icônes éphémères de leur vanité flamboyante et de leur suffisance arrogante. (...) Charges, duels et tacles ne sont pas des repères sémantiques. Ce sont aussi des ingrédients nécessaires pour gagner un match. Certaines "divas" doivent être mieux armées pour résister à l’adversité. Pour finir, les réactions au coup de sifflet final sont aussi symptomatiques que celles affichées pendant le match. Frustrés, les Verts ont gâché la célébration bretonne. En une phrase : avant, pendant et après, un comportement "flop niveau" », a conclu le consultant de beIN Sports avant le choc à Montpellier samedi.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272084_0309
PSG

Le PSG envoie Dembélé avec Antoine Dupont pour un miracle

ICONSPORT_271638_0161
OM

OM : Paixão à la ramasse, De Zerbi pique une colère

ICONSPORT_271946_0027 (1)
OM

OM : Le Barça annonce une très bonne nouvelle

OL
OL

OL : Mathys De Carvalho prolonge déjà avec Lyon

Fil Info

20:30
Le PSG envoie Dembélé avec Antoine Dupont pour un miracle
20:00
OM : Paixão à la ramasse, De Zerbi pique une colère
19:10
OM : Le Barça annonce une très bonne nouvelle
18:50
OL : Mathys De Carvalho prolonge déjà avec Lyon
18:40
Le Stade Rennais prolonge Mahamadou Nagida
18:30
Hakimi réduit au silence, le PSG est soulagé
18:10
L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé
17:50
OM : Balerdi incertain contre l'Ajax Amsterdam
17:30
Hécatombe au PSG, les joueurs sont fous de joie

Derniers commentaires

L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé

y a rien de confirmé du tout .. c'est super nous reste 20 points pour l'objectif maintient apres on verra .. l'equipe court enormement avec un effectif assez limite. certes on aurait peut etre de bonnes suprises avec gomes rodriguez et molebe en 9 mais rien n'est sur ghezzal est pour le moment cramé faut pas compter sur lui il faut esperer que ca tienne physiquement car en defense on a personne

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Excuse moi mais pas beaucoup parle de 'sous homme ' sur un site de foot ou autre.... oui tu fais référence au ss ou autre raciste

L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé

Oui enfin ils ont été miraculé et la saison sera longue. Comme à l'époque où y a ait OM champion d Automne on connait la suite. Les Olympiques ont beaucoup de chance

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

Ben voyons 🤣

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Soit un homme et un vrai en tenant tes engagements Ta peur et ta grande gueuke derrière ton écran ne fait en rien de moi un SS

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading