Eirik Horneland fait hurler l'ASSE

Auteur d’un bon début de saison, l’ASSE est tombée de son nuage en s’inclinant face à Guingamp samedi soir (2-3). Une défaite dont Eirik Horneland est grandement responsable.

En forme depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne a été méconnaissable samedi face à l’EA Guingamp. Battus à domicile, les Verts ont perdu leur fauteuil de leader de la Ligue 2. Un coup dur pour l’équipe d’Eirik Horneland, lequel est la cible de quelques critiques après ce premier revers de la saison. Le technicien norvégien fait pourtant l’unanimité ou presque depuis son arrivée dans le Forez la saison dernière. Malgré la relégation, son style de jeu avait séduit en Ligue 1 et le début de saison 2025-2026 était prometteur en Ligue 2. La défaite contre Guingamp samedi soulève toutefois un certain nombre de questions, notamment sur la capacité d’Eirik Horneland à s’adapter lorsque cela est nécessaire à ses adversaires.

Le site Peuple Vert a émis des premiers doutes au sujet de l’entraîneur des Verts. « Horneland a une conviction forte : son équipe doit imposer son style, quel que soit l’adversaire. Une philosophie respectable, mais qui trouve vite ses limites (…) Cette incapacité à lire et à contrer les ajustements adverses devient problématique. Elle traduit un manque d’analyse en amont, mais aussi une absence de solutions en direct. Un défaut qui, à long terme, pourrait coûter cher dans la lutte pour la montée » regrette le média spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne, qui ajoute qu’Eirik Horneland va rapidement devoir prouver qu’il sait évoluer et s’adapter lorsque cela est nécessaire au style de jeu de ses adversaires.

Cela pourrait même être indispensable dès samedi avec un très gros match au menu pour Saint-Etienne sur la pelouse de Montpellier, un autre prétendant à la remontée en Ligue 1. Un match pour lequel Eirik Horneland n’aura pas le droit à l’erreur une deuxième fois de suite, au risque de s’attirer les foudres des supporters stéphanois.