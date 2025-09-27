ASSE : Stassin à Lens, la réponse foudroyante

Très convoité l’été dernier, Lucas Stassin est finalement resté à l’ASSE. Le buteur belge a un profil idéal pour le RC Lens, où les supporters rêvent de le voir débarquer mais cette probabilité est très faible.

A la recherche d’un avant-centre lors du mercato estival, le RC Lens aurait sans doute adoré s’offrir Lucas Stassin. Sur les réseaux sociaux, le nom de l’attaquant belge avait justement été associé aux Sang et Or. La réalité économique a néanmoins rattrapé tout le monde car pour Lens, un tel transfert était tout simplement impossible. Et pour cause, l’ASSE a refusé des offres à plus de 25 millions d’euros pour Lucas Stassin. L’objectif des Verts a toujours été de conserver le joueur afin d’augmenter ses chances de remonter en Ligue 1 à la fin de la saison et la direction stéphanoise s’y est tenue.

Qu’en sera-t-il l’été prochain ? Le site AllezLens s’est posé la question. Mais pour nos confrères, un départ du côté de Bollaert l’été prochain est tout aussi improbable pour Lucas Stassin, encore pour des raisons économiques qui crèvent les yeux. « Le RC Lens reviendra-t-il à la charge ? Cela n’en prend pas le chemin. Joseph Oughourlian a récemment affirmé qu’aucun transfert ne serait envisagé au-delà d’un certain plafond financier. Et les 20 millions réclamés par Saint-Étienne restent très au-dessus des standards désormais fixés par le board lensois » écrit le média spécialisé dans l’actualité du RC Lens.

A moins d’un véritable tremblement de terre, les supporters lensois peuvent donc oublier Lucas Stassin. Reste à voir si en cas de remontée immédiate en Ligue 1, le buteur belge partira de Saint-Etienne ou s’il prendra finalement la décision de rester pour enchaîner une troisième saison dans le Forez. Une chose est en tout cas certaine, en cas de départ, il faudra s’acquitter d’une somme d’au moins 25 millions d’euros. Un prix bien trop onéreux pour la direction lensoise.