Battue par Guingamp samedi soir (2-3), l’ASSE a perdu son fauteuil de leader de la Ligue 2 au profit de Troyes. Les Verts paient au prix fort leur match raté face aux Bretons à Geoffroy-Guichard.

En très grande forme depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne abordait la réception de l’EA Guingamp avec confiance ce samedi à Geoffroy-Guichard. Portée par une force offensive bien supérieure à la moyenne dans ce championnat de Ligue 2, l’équipe d’Eirik Horneland est tombée de haut . Battu par les hommes de Sylvain Ripoll, Saint-Etienne est à présent deuxième du championnat, avec deux points de retard sur Troyes et à égalité de points avec Pau. Une vraie déception pour les supporters du club forézien ainsi que pour les joueurs.

D’autant que cette défaite était largement inévitable selon le buteur maison Lucas Stassin. Interrogé après la défaite de l’ASSE contre Guingamp, l'attaquant belge avoue un excès de confiance dans les rangs stéphanois. Une erreur impardonnable à un tel niveau et que l’AS Saint-Etienne a surtout payé cash. « C’est une mauvaise prestation de notre part. On doit apprendre et réagir vite. Il y avait un manque d’envie, du déchet technique… Est-ce que ça s’explique par la fatigue, l’enchaînement des trois matchs ? Peut-être qu’il y avait un excès de confiance avec cette série » avoue Lucas Stassin avant de poursuivre.

« Si on veut monter, on sait qu’il y aura parfois des périodes difficiles, il faut apprendre car beaucoup de joueurs ne connaissent pas ce championnat, dont moi. Il faut quand même dire que Guingamp a aussi fait une bonne performance. On ne peut pas gagner tous les matchs. C’était tendu, je ne sais pas à quoi c’est dû. Je peux comprendre leur joie, mais ils ont peut-être un peu exagéré. Après c’est à nous de mieux réagir » se désole le buteur belge de 21 ans, qui plaide coupable après la défaite de son équipe dans le Chaudron. Un excès de confiance et des joueurs qui prennent la grosse tête, voilà tout ce que les supporters ainsi qu’Eirik Horneland détestent. Une réaction sera très attendue la semaine prochaine dans le choc de la Ligue 2 face à Montpellier.