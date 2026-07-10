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Rennes passe sur Ligue 1+

TV10 juil. , 11:10
parGuillaume Conte
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Désireux de meubler son été faute d’avoir eu les droits pour la Coupe du monde, Ligue 1+ se met en action pour diffuser les matchs amicaux de pré-saison. Ce sera le cas avec le Stade Rennais, qui a diffusé sur sa chaine Youtube le match contre Caen ce jeudi, et va en faire de même pour la prochaine affiche contre Guingamp. Ce sera ensuite Ligue 1+ qui prendra le relai pour les matchs contre des formations étrangères contre Bruges le 25 juillet, Brentford le 08 août et Sunderland par la suite (15 août).
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Alerte à l’OL, Mourinho met un énorme coup de pression sur Endrick

Je ne sais pas si je ne préfèrerai pas Garcia en AC .

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C'est quoi cette obsession OL-ENdrick? il ne reviendra pas ni en pret ni sous une autre forme, alors arretez!!

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ça sent très bon la bonne pioche .

Officiel : Rennes fait signer Bryan Reynolds

Free guy

Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

Commentaire d'un énorme débile bas du front. Il est arabe alors ses parents ont profité des aides ? quoi de plus étonant qu'un vieux rastèke sudiste.

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