Rennes passe sur Ligue 1+

Désireux de meubler son été faute d’avoir eu les droits pour la Coupe du monde, Ligue 1+ se met en action pour diffuser les matchs amicaux de pré-saison. Ce sera le cas avec le Stade Rennais, qui a diffusé sur sa chaine Youtube le match contre Caen ce jeudi, et va en faire de même pour la prochaine affiche contre Guingamp. Ce sera ensuite Ligue 1+ qui prendra le relai pour les matchs contre des formations étrangères contre Bruges le 25 juillet, Brentford le 08 août et Sunderland par la suite (15 août).