Rennes passe sur Ligue 1+

Je ne sais pas si je ne préfèrerai pas Garcia en AC .
C'est quoi cette obsession OL-ENdrick? il ne reviendra pas ni en pret ni sous une autre forme, alors arretez!!
ça sent très bon la bonne pioche .
Free guy
Commentaire d'un énorme débile bas du front. Il est arabe alors ses parents ont profité des aides ? quoi de plus étonant qu'un vieux rastèke sudiste.
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𝙇𝙖 𝙥𝙧𝙚́𝙥𝙖’ 𝙚𝙣 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩, 𝙘𝙝𝙚𝙯 𝙫𝙤𝙪𝙨 📺 Après les duels contre Caen puis Guingamp, retransmis sur YouTube, les rencontres de préparation face aux formations étrangères seront diffusées sur @ligue1plus.