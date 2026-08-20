ASSE : Lucas Stassin à Strasbourg, c'est parti

ASSE : Lucas Stassin à Strasbourg, c'est parti

ASSE20 août , 9:00
parCorentin Facy
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Lucas Stassin a démarré sa troisième saison sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne, mais l’attaquant belge souhaite toujours partir pour évoluer dans un club de première division. Strasbourg est à l’affût.
Il y a tout juste un an, Lucas Stassin a fait l’objet d’un véritable feuilleton au mercato. L’attaquant belge avait émis le souhait de quitter l’ASSE, qui venait alors de tomber en Ligue 2. De nombreux clubs en France et en Europe ont formulé des offres, dont certaines à plus de 30 millions d’euros, pour attirer l’avant-centre d’1m83, finalement retenu par Saint-Etienne qui souhaitait le conserver avec l’espoir de remonter en Ligue 1 dès la saison suivante.
Pari raté pour les Verts, qui ont gardé leur buteur mais qui ont manqué l’accession à l’élite. Cet été, il sera donc plus difficile de retenir Lucas Stassin d’autant que le Belge n’a plus que deux ans de contrat. Une situation qui pousse certains clubs à se manifester en cette fin de mercato afin de tenter leur chance. C’est par exemple le cas de Strasbourg, qui cherche à se remplumer en attaque après les nombreux départs (Emegha, Moreira, Enciso).

Strasbourg est chaud sur Lucas Stassin

Selon RMC, le club alsacien pourrait rapidement dégainer une offre ferme pour enrôler le buteur de 21 ans. « Strasbourg s’intéresse à Lucas Stassin. L’attaquant belge de 21 ans est courtisé par plusieurs clubs en France et en Europe, avec le RCSA parmi les clubs à l’affût » écrit Fabrice Hawkins sur X avant de conclure. « Stassin est perçu comme un attaquant fiable après avoir franchi la barre des 10 buts lors de chacune de ses deux dernières saisons. Un des dossiers à suivre d’ici la fin du mercato » peut-on lire de la part du spécialiste mercato de RMC.

Lire aussi

ASSE : Les enchèrent montent pour Lucas StassinASSE : Les enchèrent montent pour Lucas Stassin
Un dossier à suivre de près d’ici la fin du mercato alors que Lucas Stassin est valorisé à hauteur de 15 millions d’euros par Transfermarkt. Reste à voir si à ce prix, l’ASSE lâchera son buteur belge à Strasbourg. Au vu de la gourmandise des Verts l’été dernier, on peut fortement en douter mais les Alsaciens ont de très gros moyens après avoir récupéré plus de 160 millions d’euros grâce aux départs de Moreira, Barco, Enciso, Emegha ou encore Ouattara.
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