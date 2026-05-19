Barrage ASSE-Nice : Wahi absent, la LFP va régaler les Verts

L'ASSE a une semaine pour préparer son barrage face à Nice. Mais ce mercredi soir, une très bonne nouvelle va tomber en vue du match aller à Saint-Etienne.

Le championnat de Ligue 1 s’est terminé ce dimanche mais quelques clubs ont encore des objectifs en tête pour cette saison. Le PSG vise le titre européen, le RC Lens rêve de la Coupe de France, mais il y a un club qui a encore deux énormes objectifs. L’OGC Nice sera à la fois en finale de la Coupe contre Lens, mais aussi au coeur d’une double confrontation avec l’ASSE pour le barrage de maintien en Ligue 1.

Wahi présent contre Lens, absent contre l'ASSE

Du côté des Verts, après avoir sorti Rodez aux tirs au but, on aurait certainement préféré tomber sur Auxerre ou Le Havre, qui sont un peu moins bien fournis sur le papier. Mais ce sera Nice, qui a terminé très difficilement cette saison avec notamment l’incapacité de battre Metz à domicile pour le dernier match, et une défaite coûteuse à Auxerre sur la rencontre précédente. Contre les Lorrains, Elye Wahi a récolté un carton jaune qui aura des conséquences terribles.

Ce sera en effet le cinquième de sa série, et lui vaudra un match de suspension automatique à la prochaine rencontre qui sera prise en compte. Cela ne sera donc pas appliqué dès ce week-end avec la finale de la Coupe de France, mais bien dans le barrage aller dans le Chaudron, le 26 mai prochain. L’OGC Nice sera donc privé de son attaquant vedette, une décision qui sera officialisée ce mercredi soir par la commission de discipline de la LFP, et qui va grandement amoindri les Aiglons.

L’ancien joueur de Montpellier et de l’OM a déjà inscrit 5 buts depuis son arrivée cet hiver, et était la force offensive principale de Nice pour cette rencontre aller. Avant ce match à Saint-Etienne, les Niçois devront donc se méfier, car tout carton rouge direct face à Lens privera le joueur concerné de la ou les prochaine(s) rencontre(s) contre les Verts.