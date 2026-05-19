Barrage ASSE-Nice : Wahi absent, la LFP va régaler les Verts

Il faut le garder !
C'est un très bon joueur ! Tu ne connais rien au Football. Mets-toi à sa place et va bosser dans un pays étranger en laissant ta famille dans ton pays qui est en guerre. Je ne crois pas que tu sois aussi performant que tu le voudrais.
Attention !... ne pas sous estimer Nice qui a un très bon entraineur en la personne de Claude Puel. Il risque d'y avoir des pleurs !
"C’est vrai qu’il ne joue pas beaucoup". Non c'est faux.
Ce n'est pas un complot que je vois... c'est juste l'incompétence d'un mec qui est obligé de jouer les commentateurs pour avoir un peu de fric. Habib Beye et Sidney Govou... ce sont les mêmes ! ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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👊 Barrage à guichets fermés = un Chaudron prêt à pousser très fort ! 💚 Pour la huitième fois de la saison, Geoffroy-Guichard sera plein ! 🏠