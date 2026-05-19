L'OL se sépare de Yaremchuk, c'est décidé

Entièrement d'accord bien résumé les choses.Et encore on ne sait pas tout...
La tache ce mec ....
Ils se sont enfermés dans un délire paranoïaque "seuls contre tous" D'après les déclarations de Longoria après l'épisode d'Auxerre. Les 2 ont pris leur suspension insultant le foot français et l'arbitrage. Ils ont cherche à durcir le management à l'ancienne, Rowe et Rabiot en ont fait les frais pour l'"exemple ". De Zerbi a été longtemps esseulé en conf' suite à cet événement. Longoria est resté planqué pendant une bonne semaine. La suite on la connaît. Et ici y'a encore des mecs pour aduler Longoria
700 bar pour. .. rien .
Pauvre tanche, je te parle du contexte de ton club comme dénominateur commun, comme variable d'ajustement. TOUS les entraîneurs passés sous Longoria ces 5 dernières années sont sortis par la petite porte. TOUS y compris un mec comme Gasset que le contexte marseillais comme tu dis ne devait pas gêner pour faire son taf. Commence par définir le fameux "contexte marseillais" Et dis en quoi il est bloquant. Ce n'est pas aux entraineurs de s'adapter aux bouffoneries de ce club, c'est à ce club de se mettre à la page. Et ça commence par un minimum d'humilité et de patience. Vous les avez eus les entraîneurs "burnés" À la Sampaoli ou de zerbi. Tudor tu crois que c'est un mec qui se laisse marcher dessus. Les mecs se cassent parce que le contexte professionnel ne leur permet pas de se mettre en place. Quand l'OM fera de son coach la valeur ajoutée du projet les choses bougeront. Un mec comme Genesio n'en a rien à carrer du folklo marseillais. Ils veulent de la visibilité sur leur fonction.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Le prêt de Roman Yaremchuk à l’OL : -790 min (8.8 matchs) -6 G/A (5 buts + 1 passe décisive)