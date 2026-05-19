L'OL se sépare de Yaremchuk, c'est décidé

Prêté six mois à l’OL, Roman Yaremchuk a rendu de fiers services à l’équipe de Paulo Fonseca mais cela ne devrait pas être suffisant pour voir Lyon lever son option d’achat cet été.

A l’instar d’Endrick, l’arrivée de Roman Yaremchuk a augmenté le potentiel offensif de l’Olympique Lyonnais en janvier dernier. L’attaquant ukrainien s’est montré précieux pour Paulo Fonseca et a contribué aux bons résultats de l’équipe avec 4 buts et 1 passe décisive en Ligue 1 . Prêté par l’Olympiakos avec une option d’achat à 5 millions d’euros, l’attaquant de 30 ans espère avoir été suffisamment performant pour voir l’OL lever son option d’achat et ainsi le recruter définitivement.

Selon la presse ukrainienne dont le site spécialisé Glavcom, l’Olympique Lyonnais a justement pris sa décision quant à l’avenir de Roman Yaremchuk et a fait le choix de ne pas conserver l’ancien joueur de Bruges, Valence ou encore Benfica. L’état-major rhodanien estime sans doute pouvoir trouver un joueur plus jeune et plus performant pour un prix similaire.

L'OL laisse repartir Yaremchuk en Grèce

Le flou qui entoure la qualification ou non de l’Olympique Lyonnais pour la Ligue des Champions, avec deux barrages à disputer, n’aide pas non plus Matthieu Louis-Jean à se positionner trop vite. Rien ne dit que les Gones ne reviendront pas à la charge fin août en cas de qualification en Ligue des Champions, même si le scénario paraît assez improbable.

Roman Yaremchuk laissera malgré tout un bon souvenir aux supporters lyonnais, avec une attitude irréprochable et des performances de plus en plus satisfaisantes au fil des semaines. L’Ukrainien a surtout apporté un profil différent au sein de l’attaque de l’OL avec un grand gabarit capable de jouer en pivot et de peser sur les défenses, profitant à d’autres joueurs tels que Corentin Tolisso, Endrick ou Afonso Moreira. Reste maintenant à voir où Roman Yaremchuk rebondira, lui dont la priorité était de rester à Lyon, et qui devrait apprendre la mauvaise nouvelle de la bouche des dirigeants lyonnais dans les prochains jours.