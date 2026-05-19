Yaremchuk ICONSPORT_366590_0074

L'OL se sépare de Yaremchuk, c'est décidé

OL19 mai , 15:00
parCorentin Facy
2
Prêté six mois à l’OL, Roman Yaremchuk a rendu de fiers services à l’équipe de Paulo Fonseca mais cela ne devrait pas être suffisant pour voir Lyon lever son option d’achat cet été.
A l’instar d’Endrick, l’arrivée de Roman Yaremchuk a augmenté le potentiel offensif de l’Olympique Lyonnais en janvier dernier. L’attaquant ukrainien s’est montré précieux pour Paulo Fonseca et a contribué aux bons résultats de l’équipe avec 4 buts et 1 passe décisive en Ligue 1. Prêté par l’Olympiakos avec une option d’achat à 5 millions d’euros, l’attaquant de 30 ans espère avoir été suffisamment performant pour voir l’OL lever son option d’achat et ainsi le recruter définitivement.
Selon la presse ukrainienne dont le site spécialisé Glavcom, l’Olympique Lyonnais a justement pris sa décision quant à l’avenir de Roman Yaremchuk et a fait le choix de ne pas conserver l’ancien joueur de Bruges, Valence ou encore Benfica. L’état-major rhodanien estime sans doute pouvoir trouver un joueur plus jeune et plus performant pour un prix similaire.

L'OL laisse repartir Yaremchuk en Grèce 

Le flou qui entoure la qualification ou non de l’Olympique Lyonnais pour la Ligue des Champions, avec deux barrages à disputer, n’aide pas non plus Matthieu Louis-Jean à se positionner trop vite. Rien ne dit que les Gones ne reviendront pas à la charge fin août en cas de qualification en Ligue des Champions, même si le scénario paraît assez improbable.
Roman Yaremchuk laissera malgré tout un bon souvenir aux supporters lyonnais, avec une attitude irréprochable et des performances de plus en plus satisfaisantes au fil des semaines. L’Ukrainien a surtout apporté un profil différent au sein de l’attaque de l’OL avec un grand gabarit capable de jouer en pivot et de peser sur les défenses, profitant à d’autres joueurs tels que Corentin Tolisso, Endrick ou Afonso Moreira. Reste maintenant à voir où Roman Yaremchuk rebondira, lui dont la priorité était de rester à Lyon, et qui devrait apprendre la mauvaise nouvelle de la bouche des dirigeants lyonnais dans les prochains jours.
Articles Recommandés
Benatia De Zerbi ICONSPORT_271638_0248 (1)
OM

Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

ICONSPORT_365292_0675
PSG

PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

Zuriko Davitashvili peut croire à la Ligue 1
ASSE

ASSE : Davitashvili sur le départ, la Ligue 1 lui tend les bras

ICONSPORT_351605_0173
PSG

PSG : Le remplaçant de Nuno Mendes repéré en Serbie

Fil Info

19 mai , 16:30
Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM
19 mai , 16:00
PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé
19 mai , 15:30
ASSE : Davitashvili sur le départ, la Ligue 1 lui tend les bras
19 mai , 14:30
PSG : Le remplaçant de Nuno Mendes repéré en Serbie
19 mai , 14:00
OM : Le premier blessé de la saison 2026-2027 est connu
19 mai , 13:40
Real : Pérez connaît son adversaire pour les élections
19 mai , 13:20
OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca
19 mai , 13:00
OM : Benatia promet un grand déballage, ça va chauffer
19 mai , 12:40
Le PSG oublie Safonov avec un gardien portugais à 60 ME

Derniers commentaires

Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

Entièrement d'accord bien résumé les choses.Et encore on ne sait pas tout...

OM : Benatia promet un grand déballage, ça va chauffer

La tache ce mec ....

Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

Ils se sont enfermés dans un délire paranoïaque "seuls contre tous" D'après les déclarations de Longoria après l'épisode d'Auxerre. Les 2 ont pris leur suspension insultant le foot français et l'arbitrage. Ils ont cherche à durcir le management à l'ancienne, Rowe et Rabiot en ont fait les frais pour l'"exemple ". De Zerbi a été longtemps esseulé en conf' suite à cet événement. Longoria est resté planqué pendant une bonne semaine. La suite on la connaît. Et ici y'a encore des mecs pour aduler Longoria

Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

700 bar pour. .. rien .

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Pauvre tanche, je te parle du contexte de ton club comme dénominateur commun, comme variable d'ajustement. TOUS les entraîneurs passés sous Longoria ces 5 dernières années sont sortis par la petite porte. TOUS y compris un mec comme Gasset que le contexte marseillais comme tu dis ne devait pas gêner pour faire son taf. Commence par définir le fameux "contexte marseillais" Et dis en quoi il est bloquant. Ce n'est pas aux entraineurs de s'adapter aux bouffoneries de ce club, c'est à ce club de se mettre à la page. Et ça commence par un minimum d'humilité et de patience. Vous les avez eus les entraîneurs "burnés" À la Sampaoli ou de zerbi. Tudor tu crois que c'est un mec qui se laisse marcher dessus. Les mecs se cassent parce que le contexte professionnel ne leur permet pas de se mettre en place. Quand l'OM fera de son coach la valeur ajoutée du projet les choses bougeront. Un mec comme Genesio n'en a rien à carrer du folklo marseillais. Ils veulent de la visibilité sur leur fonction.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading