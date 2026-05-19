Luis Enrique
L'entraineur du PSG reste zen

Luis Enrique prolonge au PSG, le « rêve secret » s'effondre

PSG19 mai , 17:20
parHadrien Rivayrand
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Le Paris Saint-Germain a la chance de pouvoir compter sur Luis Enrique, qui a changé l’histoire récente du club parisien. De quoi susciter des envies à l’étranger, notamment du côté de Manchester United. Mais sa prolongation à Paris est imminente.
Le Paris Saint-Germain rêve désormais de soulever une nouvelle Ligue des champions. Pour cela, il faudra venir à bout d’Arsenal en finale à la fin du mois de mai. Luis Enrique pourrait alors accomplir un nouvel exploit avec le club de la capitale. Son travail est salué en France, mais également bien au-delà des frontières.
En Angleterre, l’entraîneur espagnol compte aussi de nombreux admirateurs, notamment à Manchester United. Selon Fabrizio Romano, les Red Devils auraient même tenté de se renseigner sur la possibilité de recruter l’ancien coach du FC Barcelone avant de finalement s'approcher d'une prolongation de leur confiance à Michael Carrick, l'actuel manager.

Manchester United en rêvait mais Luis Enrique ne viendra pas

Lors d’une apparition sur UtdTruthful, Fabrizio Romano a en effet déclaré : « Écoutez, je peux vous dire que Luis Enrique était le rêve secret de certaines personnes importantes à Manchester United.
United a essayé vers janvier de voir s’il existait une possibilité de le faire venir cet été, mais ce n’était pas possible parce qu’il est totalement concentré sur le projet du Paris Saint-Germain et que Carrick va rester. Luis Enrique va désormais négocier un nouveau contrat avec le PSG et les discussions sont dans leur phase finale. Il reste quelques détails à régler et cela devrait se faire après. »

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Luis Enrique ne va donc pas rejoindre Manchester United de sitôt. Le technicien espagnol est pleinement investi dans le projet parisien et va prolonger son contrat très rapidement. RMC confirme encore ce mardi soir que c'est désormais une question de jours avant qu'il ne signe jusqu'en 2030, qui lui permettra d'être sur le podium des entraineurs de football les mieux payés actuellement.
Si Luis Enrique ne prendra pas la direction d’Old Trafford, l'Espagnol pourrait tout de même retrouver Manchester United la saison prochaine... en Ligue des champions. Les Red Devils vont boucler une saison plutôt bonne en Premier League et ainsi retrouver les joies d'une participation à la plus belle des compétitions européennes.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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