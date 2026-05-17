L'ASSE veut jouer Nice, la raison est simple

A part les journalopes et les doux rêveurs tout le monde avait conscience que c'était ni plus ni moins qu'un prêt de 6 mois...
Même si tout les milieux ce blessent il ne l’appellera pas car il « fait des choix ».
Club instable, club à l'agonie financièrement, club au fond du trou sportivement, club à l'ambiance de guérilla, ville chaotique... Jamais il signera là-bas
Son prêt à l’OL aura été une totale réussite. Sportivement, l’image de Olympique Lyonnais au Brésil est superbe. Un très bon joueur européen sait désormais que notre club est l’endroit idéal pour se relancer.
malheureusement oui....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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22h26 - 22h41 : un quart d'heure hors du temps ! 🎢