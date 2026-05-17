L'ASSE veut jouer Nice, la raison est simple

L'AS Saint-Étienne connaîtra ce dimanche à 23 heures son adversaire pour le barrage de Ligue 1 et, du côté des Verts, on espère que ce sera Nice. Philippe Montanier dévoile pourquoi.

Après avoir franchi péniblement l'obstacle Rodez, l'ASSE attend désormais de connaître le club de Ligue 1 qui sera son prochain adversaire sur la route d'un retour dans l'élite. Avant la dernière journée, c'est l'OGC Nice qui se profile, mais ce dimanche tout peut changer à l'occasion de la dernière journée de Championnat. Tandis que le Gym recevra Metz, dernier de L1, Auxerre se déplace à Lille, et Le Havre ira à Lorient. L'une de ces trois équipes sera opposée aux Verts dans un aller-retour sous très haute tension, comme chaque année. Du côté de Geoffroy-Guichard, on sait que le possible double affrontement contre Nice obligera la LFP à revoir le calendrier des barrages, puisque le club azuréen disputera la finale de la Coupe de France le week-end. Laurent Grandcolas, journaliste de L'Equipe, annonce que si c'est bien Nice qui jouera le barrage, alors le match aller aura lieu dans le Chaudron le mardi 26 mai et le match retour à l'Allianz Riviera le vendredi 29 mai.

L'ASSE espère avoir cinq jours de repos de plus

Un scénario qui plaira à Philippe Montanier, lequel pense que son équipe est à bout de souffle et que ses joueurs auront bien besoin de cinq jours de repos supplémentaires par rapport au calendrier initial. Un calendrier qui sera respecté si l'AS Saint-Étienne défie Auxerre ou Le Havre. « Si le calendrier est décalé, cela me prendra un quart d’heure pour revoir notre emploi du temps. On ne croit pas trop à ce scénario (Ndlr : Jouer contre Nice), mais on ne sait jamais. Cela dit, ce serait une très bonne chose pour permettre aux joueurs de bien se reposer et de recharger les accus », explique l'entraîneur de l'ASSE avant la dernière journée de Ligue 1. Si Nice est un adversaire solide, tout le monde pense évidemment à un remake du barrage Auxerre-ASSE qui avait enflammé le Chaudron il y a quatre ans.