ICONSPORT_365292_0757
Luis Campos

Batrakov au PSG, une étrange déclaration venue de Russie

PSG19 mai , 18:40
parQuentin Mallet
0
Toujours à la recherche des plus grosses pépites du football européen, le PSG suit depuis longtemps la progression du jeune Aleksey Batrakov, milieu offensif prodigieux du Lokomotiv Moscou. Sur ce dossier, Luis Campos a toutefois reçu une très mauvaise nouvelle.
Tout un club travaille activement à la conquête d'une deuxième étoile, d'une deuxième Ligue des champions consécutive. De quoi faire rentrer le Paris Saint-Germain encore un peu plus dans l'histoire du football français. Luis Enrique et son staff sont sûrs de leurs forces et se préparent au mieux à l'échéance du 30 mai prochain à Budapest.
De son côté, Luis Campos a pour objectif de trouver de nouveaux joueurs en vue de la saison prochaine, afin de renforcer un effectif qui ne devrait pas trop bouger cet été. A la recherche d'un milieu à vocation offensive, capable de jouer haut sur le terrain, le patron du sportif parisien a coché le nom d'Aleksey Batrakov. Mais si les spéculations annoncent de plus en plus qu'il est proche de signer au PSG, un coup de froid a récemment été jeté sur le dossier.

Lire aussi

PSG : Le remplaçant de Nuno Mendes repéré en SerbiePSG : Le remplaçant de Nuno Mendes repéré en Serbie
PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidéPSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

Le PSG se fait climatiser

Konstantin Genich, un ancien footballeur russe reconverti en consultant et commentateur à la télévision, a avoué qu'il ne croyait pas au transfert d'Aleksey Batrakov au Paris Saint-Germain, dans des propos relayés par Transferfeed. Selon lui, le club de la capitale cherche plutôt un milieu défensif qu'un numéro 10, et qu'il ferait mieux d'aller chercher un joueur tchèque - si la volonté de Luis Campos est réellement de signer un joueur venu d'Europe de l'Est - qui coûtera deux fois moins cher et avec le même profil, plutôt que de recruter Batrakov. Pire, pour l'ancien joueur, Batrakov ne rejoindra tout simplement pas le PSG cet été.
Voilà comment allumer la climatisation sur des rumeurs qui se voulaient de plus en plus insistantes. Reste à savoir, désormais, si Luis Campos est réellement loin de pouvoir le signer. Pour l'heure, aucun contact n'a encore été établi entre les deux parties, conclut Konstantin Genich.
Articles Recommandés
ICONSPORT_283671_0115
OL

15 ME, l'OL finalise un premier transfert à Salzbourg

ICONSPORT_366246_0062
Premier League

Premier League : Southampton viré des playoffs d’accession

ICONSPORT_362136_0002
Premier League

Chelsea - Tottenham : les compos (21h15 sur Canal+Sport 360)

ICONSPORT_366317_0053
Monaco

Akliouche en Amérique, Didier Deschamps plombe le PSG

Fil Info

19 mai , 20:30
15 ME, l'OL finalise un premier transfert à Salzbourg
19 mai , 20:14
Premier League : Southampton viré des playoffs d’accession
19 mai , 20:12
Chelsea - Tottenham : les compos (21h15 sur Canal+Sport 360)
19 mai , 20:00
Akliouche en Amérique, Didier Deschamps plombe le PSG
19 mai , 19:40
OM : Rowe l'avoue, Rabiot a mis le feu aux poudres
19 mai , 19:20
PL : Bournemouth - Manchester City : les compos (20h30 sur Canal+ Foot)
19 mai , 19:00
DNCG et OL, une clause spéciale Ligue des Champions en vue
19 mai , 18:20
A quelle heure et sur quelle chaine voir le barrage Rouen-Laval ?
19 mai , 18:00
Titre d’Arsenal et maintien de Tottenham, un mardi soir de folie ?

Derniers commentaires

Le PSG propose un salaire énorme un joueur de Lille

Demande donc à Barcola ce qu'il en pense. ^^ Tu vois... je n'ai pas besoin de t'insulter... car toi même... tu es une insulte à l'intelligence.

OM : Rowe l'avoue, Rabiot a mis le feu aux poudres

Rowe et Rabiot ont beaucoup manqués à l'OM cette saison

L'OL se sépare de Yaremchuk, c'est décidé

Et bien parce que... c'est aussi que sa première saison avec l'OL. Quand tu arrives dans une équipe... ce n'est pas évident de réussir dès la première saison.

Le PSG propose un salaire énorme un joueur de Lille

Barcola est le joueur qui a été le plus utilisé par L.E connard

DNCG et OL, une clause spéciale Ligue des Champions en vue

Bé pr info, ça date de l'année dernière hein... 12,5 par an et obtient les 37.5m... Renseignez vous avant de dire n'importe quoi en fait.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading