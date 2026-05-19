Batrakov au PSG, une étrange déclaration venue de Russie

Toujours à la recherche des plus grosses pépites du football européen, le PSG suit depuis longtemps la progression du jeune Aleksey Batrakov, milieu offensif prodigieux du Lokomotiv Moscou. Sur ce dossier, Luis Campos a toutefois reçu une très mauvaise nouvelle.

Tout un club travaille activement à la conquête d'une deuxième étoile, d'une deuxième Ligue des champions consécutive. De quoi faire rentrer le Paris Saint-Germain encore un peu plus dans l'histoire du football français. Luis Enrique et son staff sont sûrs de leurs forces et se préparent au mieux à l'échéance du 30 mai prochain à Budapest.

De son côté, Luis Campos a pour objectif de trouver de nouveaux joueurs en vue de la saison prochaine, afin de renforcer un effectif qui ne devrait pas trop bouger cet été. A la recherche d'un milieu à vocation offensive, capable de jouer haut sur le terrain, le patron du sportif parisien a coché le nom d'Aleksey Batrakov. Mais si les spéculations annoncent de plus en plus qu'il est proche de signer au PSG, un coup de froid a récemment été jeté sur le dossier.

Le PSG se fait climatiser

Konstantin Genich, un ancien footballeur russe reconverti en consultant et commentateur à la télévision, a avoué qu'il ne croyait pas au transfert d'Aleksey Batrakov au Paris Saint-Germain, dans des propos relayés par Transferfeed. Selon lui, le club de la capitale cherche plutôt un milieu défensif qu'un numéro 10, et qu'il ferait mieux d'aller chercher un joueur tchèque - si la volonté de Luis Campos est réellement de signer un joueur venu d'Europe de l'Est - qui coûtera deux fois moins cher et avec le même profil, plutôt que de recruter Batrakov. Pire, pour l'ancien joueur, Batrakov ne rejoindra tout simplement pas le PSG cet été.

Voilà comment allumer la climatisation sur des rumeurs qui se voulaient de plus en plus insistantes. Reste à savoir, désormais, si Luis Campos est réellement loin de pouvoir le signer. Pour l'heure, aucun contact n'a encore été établi entre les deux parties, conclut Konstantin Genich.