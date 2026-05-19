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Bordeaux, Matmut Atlantique

DNCG : Bordeaux a besoin de trois miracles pour monter en Ligue 3

Bordeaux19 mai , 17:00
parHadrien Rivayrand
0
Les Girondins de Bordeaux gardent encore un infime espoir d’évoluer en Ligue 3 la saison prochaine. Mais pour cela, il faudrait un énorme concours de circonstances.
Bordeaux n’a pu faire mieux qu’un match nul spectaculaire (3-3) face à Avranches le week-end dernier en National 2. Dans le même temps, le leader La Roche-sur-Yon a validé sa montée grâce à un succès à Locminé. Un terrible coup dur pour le club au scapulaire et ses nombreux supporters, qui semblent devoir se résoudre à voir leur équipe évoluer une saison supplémentaire en National 2.
Mais tout n’est peut-être pas encore totalement terminé. Un scénario improbable pourrait encore offrir une porte de sortie aux Girondins et leur permettre d’accéder à la Ligue 3.

Des auditions qui changeront tout ? 

Dans les prochaines heures, tous les clubs de Ligue 3 seront auditionnés par la DNCG. En cas de relégation administrative de certaines équipes en National 2, la FFF procédera à des repêchages afin de compléter le championnat. Le média WebGirondins a notamment rappelé l’ordre de priorité prévu pour ces repêchages :
  1. La Berrichonne de Châteauroux (16e de National)
  2. Bourges FC (meilleur deuxième de National 2)
  3. Girondins de Bordeaux (deuxième meilleur deuxième de National 2)
  4. Nîmes Olympique (troisième meilleur deuxième de National 2)
Les Girondins vont donc suivre de très près les décisions de la DNCG et croiser les doigts dans l’espoir d’un scénario favorable. Encore faudra-t-il également présenter des garanties financières solides, un sujet sensible pour le club bordelais depuis plusieurs saisons. Malgré tout, l’espoir existe encore, même s’il reste extrêmement mince.

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Et si Bordeaux devait finalement repartir pour une nouvelle saison en National 2, le club devra s’appuyer sur les bases positives aperçues ces derniers mois. Le collectif girondin a montré un visage beaucoup plus séduisant en fin de saison, notamment depuis l’arrivée de Rio Mavuba. L’état d’esprit affiché par les joueurs, la communion retrouvée avec le public et les performances de qualité permettent d'espérer une reconstruction plus saine et cohérente.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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