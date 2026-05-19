Titre d’Arsenal et maintien de Tottenham, un mardi soir de folie ?

Enorme suspense ce mardi soir avec deux matchs capitaux de Premier League. Le titre se joue avec Manchester City, tandis que Tottenham peut aller chercher son maintien à Tottenham.

La Ligue 1 a fermé ses portes ce dimanche soir, et de nombreux suiveurs se sont demandés pourquoi les matchs n’avaient pas lieu le samedi soir. Le calendrier décalé, avec la présence de deux clubs français en demi-finale de Coupe d’Europe, explique cette bizarrerie. Mais que dire de la Premier League , qui peut se jouer ce mardi soir ?

Arsenal espère un faux pas de City

Arsenal a difficilement fait le travail sur ces derniers matchs avec des victoires compliquées contre West Ham et Burnley. De son côté, Manchester City a encore un match en retard à rattraper ce mardi soir contre Bournemouth (20h30). Tout autre résultat qu’une victoire laisserait les Cityzens à plus de trois points d’Arsenal, et offrirait donc le titre aux Gunners sans jouer. En revanche, si la formation de Pep Guardiola s’impose face aux Cherries, il n’y aura plus que deux points d’écart avant la dernière journée, et Arsenal jouera sa peau à Crystal Palace dimanche.

Londres sera le théâtre de bien des dénouements avant même ce week-end, puisque ce mercredi soir, à 21h15, Chelsea recevra Tottenham. Pour les Blues, la saison est décevante et l’espoir d’accrocher une place en Conférence League est toujours envisageable en cas de succès face aux Spurs. Pour la formation de Roberto De Zerbi, ce sera en revanche quitte ou double. En cas de nul, le maintien serait quasiment assuré avec les trois points d’avance sur West Ham et une meilleure différence de buts (-9 contre -22).

L’idée pour Tottenham est d’éviter un maintien qui serait un véritable affront pour un club qui n’a pas quitté l’élite depuis 50 ans désormais.