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Titre d’Arsenal et maintien de Tottenham, un mardi soir de folie ?

Premier League19 mai , 18:00
parGuillaume Conte
0
Enorme suspense ce mardi soir avec deux matchs capitaux de Premier League. Le titre se joue avec Manchester City, tandis que Tottenham peut aller chercher son maintien à Tottenham.
La Ligue 1 a fermé ses portes ce dimanche soir, et de nombreux suiveurs se sont demandés pourquoi les matchs n’avaient pas lieu le samedi soir. Le calendrier décalé, avec la présence de deux clubs français en demi-finale de Coupe d’Europe, explique cette bizarrerie. Mais que dire de la Premier League, qui peut se jouer ce mardi soir ?

Arsenal espère un faux pas de City

Arsenal a difficilement fait le travail sur ces derniers matchs avec des victoires compliquées contre West Ham et Burnley. De son côté, Manchester City a encore un match en retard à rattraper ce mardi soir contre Bournemouth (20h30). Tout autre résultat qu’une victoire laisserait les Cityzens à plus de trois points d’Arsenal, et offrirait donc le titre aux Gunners sans jouer. En revanche, si la formation de Pep Guardiola s’impose face aux Cherries, il n’y aura plus que deux points d’écart avant la dernière journée, et Arsenal jouera sa peau à Crystal Palace dimanche.
Londres sera le théâtre de bien des dénouements avant même ce week-end, puisque ce mercredi soir, à 21h15, Chelsea recevra Tottenham. Pour les Blues, la saison est décevante et l’espoir d’accrocher une place en Conférence League est toujours envisageable en cas de succès face aux Spurs. Pour la formation de Roberto De Zerbi, ce sera en revanche quitte ou double. En cas de nul, le maintien serait quasiment assuré avec les trois points d’avance sur West Ham et une meilleure différence de buts (-9 contre -22).
L’idée pour Tottenham est d’éviter un maintien qui serait un véritable affront pour un club qui n’a pas quitté l’élite depuis 50 ans désormais.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
82372575692643
2
M. City
77362385753243
3
M. United
683719117665016
4
Aston Villa
62371881154486
5
Liverpool
593717812625210
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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