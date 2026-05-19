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Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

OM19 mai , 16:30
parHadrien Rivayrand
3
L'Olympique de Marseille vient de terminer une saison éprouvante à bien des égards. Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi ont d'ailleurs quitté le club, laissant derrière eux une situation tendue et de nombreuses critiques.
L’Olympique de Marseille évoluera en Ligue Europa la saison prochaine, un moindre mal après un exercice particulièrement éprouvant. Cet été, de nombreux changements sont attendus par des supporters et observateurs agacés par la situation. Le trio Longoria – De Zerbi – Benatia a beaucoup fait parler et n’aura finalement pas survécu à cette saison chaotique. Pour le journaliste Mathieu Grégoire, un moment précis a marqué un tournant dans la dynamique phocéenne.

Un chaos en interne évitable ?

Lors d’une apparition sur le plateau de Football Club de Marseille, le journaliste a en effet déclaré :
« Le départ de De Zerbi ? La fuite en avant… En fin de saison dernière, le trio Longoria, De Zerbi et Benatia est entré dans une logique de “eux contre le reste du monde”, en se disant qu’ils allaient se serrer les coudes tous les trois.
C’était avec la validation de Frank McCourt et du conseil de surveillance. Il allait y avoir une politique très ferme avec tout le monde, que ce soit la presse, les salariés, les joueurs ou les supporters. Et cela a fini par faire imploser le club. Le coach s’est usé et a demandé à partir. Il y avait déjà pensé après le match contre Bruges. Il était épuisé, et cela reflète bien l’état d’esprit de ces trois acteurs. Ils n’ont pas été capables de trouver des personnes pour les apaiser. »

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Stéphane Richard, nouveau président de l’OM, sera désormais chargé de nommer un nouveau directeur sportif. Grégory Lorenzi pourrait être l’heureux élu, même si sa situation contractuelle avec Nice reste floue. L’avenir d’Habib Beye devra également être tranché. Sauf rebondissement, un départ de l’ancien entraîneur du Stade Rennais semble se dessiner. Bruno Genesio pourrait lui succéder.
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Derniers commentaires

Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

Entièrement d'accord bien résumé les choses.Et encore on ne sait pas tout...

OM : Benatia promet un grand déballage, ça va chauffer

La tache ce mec ....

Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

Ils se sont enfermés dans un délire paranoïaque "seuls contre tous" D'après les déclarations de Longoria après l'épisode d'Auxerre. Les 2 ont pris leur suspension insultant le foot français et l'arbitrage. Ils ont cherche à durcir le management à l'ancienne, Rowe et Rabiot en ont fait les frais pour l'"exemple ". De Zerbi a été longtemps esseulé en conf' suite à cet événement. Longoria est resté planqué pendant une bonne semaine. La suite on la connaît. Et ici y'a encore des mecs pour aduler Longoria

Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

700 bar pour. .. rien .

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Pauvre tanche, je te parle du contexte de ton club comme dénominateur commun, comme variable d'ajustement. TOUS les entraîneurs passés sous Longoria ces 5 dernières années sont sortis par la petite porte. TOUS y compris un mec comme Gasset que le contexte marseillais comme tu dis ne devait pas gêner pour faire son taf. Commence par définir le fameux "contexte marseillais" Et dis en quoi il est bloquant. Ce n'est pas aux entraineurs de s'adapter aux bouffoneries de ce club, c'est à ce club de se mettre à la page. Et ça commence par un minimum d'humilité et de patience. Vous les avez eus les entraîneurs "burnés" À la Sampaoli ou de zerbi. Tudor tu crois que c'est un mec qui se laisse marcher dessus. Les mecs se cassent parce que le contexte professionnel ne leur permet pas de se mettre en place. Quand l'OM fera de son coach la valeur ajoutée du projet les choses bougeront. Un mec comme Genesio n'en a rien à carrer du folklo marseillais. Ils veulent de la visibilité sur leur fonction.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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