Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

L'Olympique de Marseille vient de terminer une saison éprouvante à bien des égards. Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi ont d'ailleurs quitté le club, laissant derrière eux une situation tendue et de nombreuses critiques.

L’ Olympique de Marseille évoluera en Ligue Europa la saison prochaine, un moindre mal après un exercice particulièrement éprouvant. Cet été, de nombreux changements sont attendus par des supporters et observateurs agacés par la situation. Le trio Longoria – De Zerbi – Benatia a beaucoup fait parler et n’aura finalement pas survécu à cette saison chaotique. Pour le journaliste Mathieu Grégoire, un moment précis a marqué un tournant dans la dynamique phocéenne.

Un chaos en interne évitable ?

Lors d’une apparition sur le plateau de Football Club de Marseille, le journaliste a en effet déclaré :

« Le départ de De Zerbi ? La fuite en avant… En fin de saison dernière, le trio Longoria, De Zerbi et Benatia est entré dans une logique de “eux contre le reste du monde”, en se disant qu’ils allaient se serrer les coudes tous les trois.

C’était avec la validation de Frank McCourt et du conseil de surveillance. Il allait y avoir une politique très ferme avec tout le monde, que ce soit la presse, les salariés, les joueurs ou les supporters. Et cela a fini par faire imploser le club. Le coach s’est usé et a demandé à partir. Il y avait déjà pensé après le match contre Bruges. Il était épuisé, et cela reflète bien l’état d’esprit de ces trois acteurs. Ils n’ont pas été capables de trouver des personnes pour les apaiser. »

Stéphane Richard, nouveau président de l’OM, sera désormais chargé de nommer un nouveau directeur sportif. Grégory Lorenzi pourrait être l’heureux élu, même si sa situation contractuelle avec Nice reste floue. L’avenir d’Habib Beye devra également être tranché. Sauf rebondissement, un départ de l’ancien entraîneur du Stade Rennais semble se dessiner. Bruno Genesio pourrait lui succéder.