Zuriko Davitashvili peut croire à la Ligue 1
Zuriko Davitashvili - AS Saint-Etienne

ASSE : Davitashvili sur le départ, la Ligue 1 lui tend les bras

ASSE19 mai , 15:30
parHadrien Rivayrand
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L'AS Saint-Étienne ne sait pas encore si elle évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. En fonction d’une éventuelle montée ou non dans l'élite, le mercato sera ajusté par la direction. Et Zuriko Davitashvili pourrait bien quitter le Forez.
L’AS Saint-Étienne vivra encore des émotions fortes en cette fin de saison avec un barrage d’accession à la Ligue 1 à venir face à l'OGC Nice. Les Verts croient plus que jamais en leurs chances de retrouver l’élite du football français. En fonction du résultat de cette double confrontation contre les Aiglons, une stratégie sera mise en place sur le marché des transferts. Mais déjà, certains joueurs stéphanois ont un peu la tête ailleurs et aspirent à rejoindre de plus grandes écuries. C’est notamment le cas de Zuriko Davitashvili. L’international géorgien évolue à un très haut niveau depuis plusieurs mois, au point d’attirer l’attention de plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1.

Davitashvili proche de rester en France ? 

Selon des informations relayées par Transfermarkt, le LOSC et l’AS Monaco sont en effet intéressés par le joueur de 25 ans cet été. Pour laisser partir Davitashvili, l’AS Saint-Étienne espère obtenir un montant proche de 15 millions d’euros, une somme accessible pour les deux formations concernées. À Lille, le Géorgien pourrait notamment découvrir la Ligue des champions, un argument loin d’être négligeable pour un joueur de haut niveau.
En plus de Lille et Monaco, l'Olympiacos, Beşiktaş, Everton et Benfica sont également dans la course pour recruter le meilleur joueur de Ligue 2.

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Avant d’en savoir plus sur son avenir, le natif de Tbilissi aura à cœur de terminer la saison en beauté avec l'AS Saint-Étienne et d’aider le club à retrouver la Ligue 1. Pour rappel, Davitashvili est encore sous contrat jusqu’en 2028 avec l'ASSE et totalise 15 buts et 5 passes décisives en 31 apparitions cette saison en Ligue 2. Des performances qui expliquent l’intérêt croissant qu’il suscite en Europe.
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La tache ce mec ....

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Ils se sont enfermés dans un délire paranoïaque "seuls contre tous" D'après les déclarations de Longoria après l'épisode d'Auxerre. Les 2 ont pris leur suspension insultant le foot français et l'arbitrage. Ils ont cherche à durcir le management à l'ancienne, Rowe et Rabiot en ont fait les frais pour l'"exemple ". De Zerbi a été longtemps esseulé en conf' suite à cet événement. Longoria est resté planqué pendant une bonne semaine. La suite on la connaît. Et ici y'a encore des mecs pour aduler Longoria

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700 bar pour. .. rien .

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Pauvre tanche, je te parle du contexte de ton club comme dénominateur commun, comme variable d'ajustement. TOUS les entraîneurs passés sous Longoria ces 5 dernières années sont sortis par la petite porte. TOUS y compris un mec comme Gasset que le contexte marseillais comme tu dis ne devait pas gêner pour faire son taf. Commence par définir le fameux "contexte marseillais" Et dis en quoi il est bloquant. Ce n'est pas aux entraineurs de s'adapter aux bouffoneries de ce club, c'est à ce club de se mettre à la page. Et ça commence par un minimum d'humilité et de patience. Vous les avez eus les entraîneurs "burnés" À la Sampaoli ou de zerbi. Tudor tu crois que c'est un mec qui se laisse marcher dessus. Les mecs se cassent parce que le contexte professionnel ne leur permet pas de se mettre en place. Quand l'OM fera de son coach la valeur ajoutée du projet les choses bougeront. Un mec comme Genesio n'en a rien à carrer du folklo marseillais. Ils veulent de la visibilité sur leur fonction.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Analyse simpliste Facile de dire qu'il se plante sur les matchs importants (celta et Lens pour la coupe et le championnat) Donc si je comprend bien en appliquant le même raisonnement On peut dire si le PSG perd en Finale , Luis Enrique aura perdu tous les matchs important en coupe de France, le derby quand il fallait fêter le titre et la finale de la Champion's L'OL et le PSG auront les 2 entraineurs les plus nuls de la ligue 1

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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