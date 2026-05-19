ASSE : Davitashvili sur le départ, la Ligue 1 lui tend les bras

L'AS Saint-Étienne ne sait pas encore si elle évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. En fonction d’une éventuelle montée ou non dans l'élite, le mercato sera ajusté par la direction. Et Zuriko Davitashvili pourrait bien quitter le Forez.

L’ AS Saint-Étienne vivra encore des émotions fortes en cette fin de saison avec un barrage d’accession à la Ligue 1 à venir face à l'OGC Nice. Les Verts croient plus que jamais en leurs chances de retrouver l’élite du football français. En fonction du résultat de cette double confrontation contre les Aiglons, une stratégie sera mise en place sur le marché des transferts. Mais déjà, certains joueurs stéphanois ont un peu la tête ailleurs et aspirent à rejoindre de plus grandes écuries. C’est notamment le cas de Zuriko Davitashvili. L’international géorgien évolue à un très haut niveau depuis plusieurs mois, au point d’attirer l’attention de plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1.

Davitashvili proche de rester en France ?

Selon des informations relayées par Transfermarkt, le LOSC et l’AS Monaco sont en effet intéressés par le joueur de 25 ans cet été. Pour laisser partir Davitashvili, l’AS Saint-Étienne espère obtenir un montant proche de 15 millions d’euros, une somme accessible pour les deux formations concernées. À Lille, le Géorgien pourrait notamment découvrir la Ligue des champions, un argument loin d’être négligeable pour un joueur de haut niveau.

En plus de Lille et Monaco, l'Olympiacos, Beşiktaş, Everton et Benfica sont également dans la course pour recruter le meilleur joueur de Ligue 2.

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Avant d’en savoir plus sur son avenir, le natif de Tbilissi aura à cœur de terminer la saison en beauté avec l'AS Saint-Étienne et d’aider le club à retrouver la Ligue 1. Pour rappel, Davitashvili est encore sous contrat jusqu’en 2028 avec l'ASSE et totalise 15 buts et 5 passes décisives en 31 apparitions cette saison en Ligue 2. Des performances qui expliquent l’intérêt croissant qu’il suscite en Europe.