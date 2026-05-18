L’ASSE trop forte pour Nice, la crainte de Montanier

Seizième de Ligue 1 après son match nul contre la lanterne rouge Metz (0-0) dimanche, l’OGC Nice aborde le barrage dans de très mauvaises conditions. Le contexte ferait presque de l’AS Saint-Etienne le favori de la double confrontation. D’où l’avertissement du coach stéphanois Philippe Montanier.

L’AS Saint-Etienne ne peut que se réjouir des malheurs de l’OGC Nice. Qualifiés pour les barrages d’accession à la Ligue 1 (26 et 29 mai), les Verts savent qu’ils affronteront des Aiglons en crise. Le Gym a en effet terminé 16e de Ligue 1 après son triste nul contre la lanterne rouge Metz. Les hommes de Claude Puel ont encore montré un visage inquiétant, à tel point que leur statut de favori contre le troisième de Ligue 2 n’est plus si évident.

La dynamique et le moral sont plutôt du côté stéphanois. Mais pour éviter toute enflammade, l’entraîneur des Verts Philippe Montanier a lancé un avertissement. « Le match de ce (dimanche) soir est un match, mais celui qu'on jouera en aller-retour, ce sera autre chose, a prévenu le technicien sur Ligue 1+. Comment aborder ce barrage ? Je pense justement qu'il ne faut pas tenir compte du contexte, il faut regarder Nice et les qualités qu'ils ont. Il ne faut pas compter sur la faiblesse de l'adversaire, mais plutôt sur nos forces. »

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« C'est vrai qu'aujourd'hui Nice n'a pas fait le résultat qu'ils escomptaient, ils ont une finale de Coupe à jouer… Chaque match a sa vérité, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça s'est mal passé que la suite sera forcément mal pour Nice, a ajouté l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Donc nous on se prépare à jouer un gros match, il y a quand même un sacré effectif de qualité. » Méfiant, Philippe Montanier ne se plaindrait pas si le barrage retour se déroulait dans une Allianz Riviera à huis clos suite à l’envahissement de terrain dimanche.