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L’ASSE trop forte pour Nice, la crainte de Montanier

ASSE18 mai , 19:00
parEric Bethsy
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Seizième de Ligue 1 après son match nul contre la lanterne rouge Metz (0-0) dimanche, l’OGC Nice aborde le barrage dans de très mauvaises conditions. Le contexte ferait presque de l’AS Saint-Etienne le favori de la double confrontation. D’où l’avertissement du coach stéphanois Philippe Montanier.
L’AS Saint-Etienne ne peut que se réjouir des malheurs de l’OGC Nice. Qualifiés pour les barrages d’accession à la Ligue 1 (26 et 29 mai), les Verts savent qu’ils affronteront des Aiglons en crise. Le Gym a en effet terminé 16e de Ligue 1 après son triste nul contre la lanterne rouge Metz. Les hommes de Claude Puel ont encore montré un visage inquiétant, à tel point que leur statut de favori contre le troisième de Ligue 2 n’est plus si évident.
La dynamique et le moral sont plutôt du côté stéphanois. Mais pour éviter toute enflammade, l’entraîneur des Verts Philippe Montanier a lancé un avertissement. « Le match de ce (dimanche) soir est un match, mais celui qu'on jouera en aller-retour, ce sera autre chose, a prévenu le technicien sur Ligue 1+. Comment aborder ce barrage ? Je pense justement qu'il ne faut pas tenir compte du contexte, il faut regarder Nice et les qualités qu'ils ont. Il ne faut pas compter sur la faiblesse de l'adversaire, mais plutôt sur nos forces. »

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« C'est vrai qu'aujourd'hui Nice n'a pas fait le résultat qu'ils escomptaient, ils ont une finale de Coupe à jouer… Chaque match a sa vérité, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça s'est mal passé que la suite sera forcément mal pour Nice, a ajouté l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Donc nous on se prépare à jouer un gros match, il y a quand même un sacré effectif de qualité. » Méfiant, Philippe Montanier ne se plaindrait pas si le barrage retour se déroulait dans une Allianz Riviera à huis clos suite à l’envahissement de terrain dimanche.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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