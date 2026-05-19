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« Kvaratskhelia pour remplacer Sala » : Liverpool

PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

PSG19 mai , 16:00
parHadrien Rivayrand
1
Le Paris Saint-Germain veut renforcer son effectif cet été, mais devra également éviter certains départs majeurs. Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sont concernés.
Le Paris Saint-Germain a l’occasion de marquer un peu plus l’histoire du football dans les prochains jours en cas de victoire face à Arsenal en finale de la Ligue des champions. Tout l’effectif du club de la capitale est plus que jamais concentré sur cet objectif. Ensuite viendra le moment de faire le point et, pour certains joueurs, de réfléchir à leur avenir. Le PSG ne souhaite pas révolutionner son effectif cet été, mais veut conserver des joueurs pleinement investis dans le projet de Luis Enrique.

Le PSG solide sur ses appuis 

Ces dernières semaines, des rumeurs de départ ont circulé concernant Kvaratskhelia et Barcola. Mais les deux joueurs ne devraient pas quitter le club.
Selon Gianluca Di Marzio, dans de propos confiés à AceOdds les supporters parisiens n’ont en effet pas à s’inquiéter. Le Géorgien est pleinement intégré au club et se sent épanoui sous les ordres de Luis Enrique. Concernant Barcola, il est considéré comme un élément important du PSG malgré un temps de jeu parfois en deçà de ses attentes. Peu de chances donc de voir les champions de France ouvrir la porte à un départ vers l’Angleterre. L’ancien de l’Olympique Lyonnais est même toujours en discussion pour prolonger son contrat.
Le journaliste italien a même indiqué sur les deux dossiers :
« Je ne pense pas qu’il y ait la moindre chance que Kvaratskhelia quitte le Paris Saint-Germain, car il est arrivé il y a un an et demi et il bénéficie d’un salaire très élevé. Il est dans un très grand club, une très grande équipe, dans une excellente dynamique. Donc je ne vois aucune possibilité qu’il parte à ce moment-là.
Je ne pense pas non plus que le Paris Saint-Germain souhaite vendre Barcola et se séparer d’un joueur apprécié par Luis Enrique. C’est vrai qu’il ne joue pas beaucoup à cause de la concurrence avec Kvaratskhelia et Doué, mais Barcola reste l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Je ne pense pas que le club vendra l’un de ces joueurs. Je ne crois pas aux rumeurs de transfert à ce sujet à ce stade. »

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Sauf énorme rebondissement, le PSG ne devrait donc pas se séparer de ces deux joueurs majeurs. Arsenal et Liverpool devront donc explorer d’autres pistes. Si Paris ne semble pas envisager de recruter un ailier supplémentaire, la situation pourrait être différente au poste d’attaquant, alors que Julián Álvarez est apprécié par Luis Enrique.
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La tache ce mec ....

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Ils se sont enfermés dans un délire paranoïaque "seuls contre tous" D'après les déclarations de Longoria après l'épisode d'Auxerre. Les 2 ont pris leur suspension insultant le foot français et l'arbitrage. Ils ont cherche à durcir le management à l'ancienne, Rowe et Rabiot en ont fait les frais pour l'"exemple ". De Zerbi a été longtemps esseulé en conf' suite à cet événement. Longoria est resté planqué pendant une bonne semaine. La suite on la connaît. Et ici y'a encore des mecs pour aduler Longoria

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700 bar pour. .. rien .

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Pauvre tanche, je te parle du contexte de ton club comme dénominateur commun, comme variable d'ajustement. TOUS les entraîneurs passés sous Longoria ces 5 dernières années sont sortis par la petite porte. TOUS y compris un mec comme Gasset que le contexte marseillais comme tu dis ne devait pas gêner pour faire son taf. Commence par définir le fameux "contexte marseillais" Et dis en quoi il est bloquant. Ce n'est pas aux entraineurs de s'adapter aux bouffoneries de ce club, c'est à ce club de se mettre à la page. Et ça commence par un minimum d'humilité et de patience. Vous les avez eus les entraîneurs "burnés" À la Sampaoli ou de zerbi. Tudor tu crois que c'est un mec qui se laisse marcher dessus. Les mecs se cassent parce que le contexte professionnel ne leur permet pas de se mettre en place. Quand l'OM fera de son coach la valeur ajoutée du projet les choses bougeront. Un mec comme Genesio n'en a rien à carrer du folklo marseillais. Ils veulent de la visibilité sur leur fonction.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Analyse simpliste Facile de dire qu'il se plante sur les matchs importants (celta et Lens pour la coupe et le championnat) Donc si je comprend bien en appliquant le même raisonnement On peut dire si le PSG perd en Finale , Luis Enrique aura perdu tous les matchs important en coupe de France, le derby quand il fallait fêter le titre et la finale de la Champion's L'OL et le PSG auront les 2 entraineurs les plus nuls de la ligue 1

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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