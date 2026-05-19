PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

Le Paris Saint-Germain veut renforcer son effectif cet été, mais devra également éviter certains départs majeurs. Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sont concernés.

Le Paris Saint-Germain a l’occasion de marquer un peu plus l’histoire du football dans les prochains jours en cas de victoire face à Arsenal en finale de la Ligue des champions. Tout l’effectif du club de la capitale est plus que jamais concentré sur cet objectif. Ensuite viendra le moment de faire le point et, pour certains joueurs, de réfléchir à leur avenir. Le PSG ne souhaite pas révolutionner son effectif cet été, mais veut conserver des joueurs pleinement investis dans le projet de Luis Enrique.

Le PSG solide sur ses appuis

Ces dernières semaines, des rumeurs de départ ont circulé concernant Kvaratskhelia et Barcola. Mais les deux joueurs ne devraient pas quitter le club.

Selon Gianluca Di Marzio, dans de propos confiés à AceOdds les supporters parisiens n’ont en effet pas à s’inquiéter. Le Géorgien est pleinement intégré au club et se sent épanoui sous les ordres de Luis Enrique. Concernant Barcola, il est considéré comme un élément important du PSG malgré un temps de jeu parfois en deçà de ses attentes. Peu de chances donc de voir les champions de France ouvrir la porte à un départ vers l’Angleterre. L’ancien de l’Olympique Lyonnais est même toujours en discussion pour prolonger son contrat.

Le journaliste italien a même indiqué sur les deux dossiers :

« Je ne pense pas qu’il y ait la moindre chance que Kvaratskhelia quitte le Paris Saint-Germain, car il est arrivé il y a un an et demi et il bénéficie d’un salaire très élevé. Il est dans un très grand club, une très grande équipe, dans une excellente dynamique. Donc je ne vois aucune possibilité qu’il parte à ce moment-là.

Je ne pense pas non plus que le Paris Saint-Germain souhaite vendre Barcola et se séparer d’un joueur apprécié par Luis Enrique. C’est vrai qu’il ne joue pas beaucoup à cause de la concurrence avec Kvaratskhelia et Doué, mais Barcola reste l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Je ne pense pas que le club vendra l’un de ces joueurs. Je ne crois pas aux rumeurs de transfert à ce sujet à ce stade. »

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Sauf énorme rebondissement, le PSG ne devrait donc pas se séparer de ces deux joueurs majeurs. Arsenal et Liverpool devront donc explorer d’autres pistes. Si Paris ne semble pas envisager de recruter un ailier supplémentaire, la situation pourrait être différente au poste d’attaquant, alors que Julián Álvarez est apprécié par Luis Enrique.