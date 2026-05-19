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A quelle heure et sur quelle chaine voir le barrage Rouen-Laval ?

Ligue 219 mai , 18:20
parGuillaume Conte
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Rouen-Laval, c'est l'affiche du barrage aller pour une place en Ligue 2 la saison prochaine. La double confrontation débute ce mardi soir en Normandie.
Il n’y a pas qu’une place en Ligue 1 qui se joue dans les prochains jours. Un autre barrage très attendu va débuter ce mardi soir, avec la confrontation entre Laval et Rouen. Ce duel pour une place en Ligue 2 oppose deux places fortes historiques du football français. Le match aller aura lieu ce mardi soir à 20h30 au Stade Robert Diochon de Rouen, qui sera plein pour l’occasion. La rencontre sera diffusée sur BeIN Sports 1, qui mettra en avant les Diables Rouges, qui se sont écroulés un peu cette saison après avoir eu la montée directe en Ligue 2 en ligne de mire. Ce sont Sochaux et Dijon qui ont pu valider leur billet direct pour l’antichambre de la Ligue 1.
De son côté, Laval a occupé cette place de barragiste après une saison difficile en Ligue 2. Amiens a totalement craqué ce qui a permis aux Tango d’aller chercher cette place devant les Picards et devant le SC Bastia. Le combat promet d’être acharné, et le retour aura lieu dès dimanche 24 mai à 17h00, au stade Francis Le Basser de Laval. Le vainqueur de cette double confrontation évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Le vaincu se rendra dans la nouvelle Ligue 3, la troisième division professionnelle de France.
Voici les compositions probables des deux équipes avant le match de ce mardi soir à Rouen.
Rouen : Maraval - Mendy, Bouzamoucha, Bassin - Cartillier, Benzia, Bezzekhami, Goprou - Faye, Seydi, Fuss
Laval : Samassa - Bané, Kouassi, Ouaneh, Bianda - Mandouki, Thomas, Sanna, Sellouki - Houdayer, Camara
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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