A quelle heure et sur quelle chaine voir le barrage Rouen-Laval ?

C'est un très bon joueur ! Tu ne connais rien au Football. Mets-toi à sa place et va bosser dans un pays étranger en laissant ta famille dans ton pays qui est en guerre.
Attention !... ne pas sous estimer Nice qui a un très bon entraineur en la personne de Claude Puel. Il risque d'y avoir des pleurs !
"C’est vrai qu’il ne joue pas beaucoup". Non c'est faux.
Ce n'est pas un complot que je vois... c'est juste l'incompétence d'un mec qui est obligé de jouer les commentateurs pour avoir un peu de fric. Habib Beye et Sidney Govou... ce sont les mêmes ! ^^
Dit la sardine qui supporte une équipe de danseuses ! ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Un maintien ou une montée ? Le match aller des Barrages de Ligue 2 BKT, c'est ce soir ! 🔥 🏟️ Stade Robert-Diochon 📺 @beinsports_FR ⌚️ 20h30 #FCRLAVAL
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