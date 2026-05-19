A quelle heure et sur quelle chaine voir le barrage Rouen-Laval ?

Rouen-Laval, c'est l'affiche du barrage aller pour une place en Ligue 2 la saison prochaine. La double confrontation débute ce mardi soir en Normandie.

Il n’y a pas qu’une place en Ligue 1 qui se joue dans les prochains jours. Un autre barrage très attendu va débuter ce mardi soir, avec la confrontation entre Laval et Rouen. Ce duel pour une place en Ligue 2 oppose deux places fortes historiques du football français. Le match aller aura lieu ce mardi soir à 20h30 au Stade Robert Diochon de Rouen, qui sera plein pour l’occasion. La rencontre sera diffusée sur BeIN Sports 1, qui mettra en avant les Diables Rouges, qui se sont écroulés un peu cette saison après avoir eu la montée directe en Ligue 2 en ligne de mire. Ce sont Sochaux et Dijon qui ont pu valider leur billet direct pour l’antichambre de la Ligue 1.

De son côté, Laval a occupé cette place de barragiste après une saison difficile en Ligue 2. Amiens a totalement craqué ce qui a permis aux Tango d’aller chercher cette place devant les Picards et devant le SC Bastia. Le combat promet d’être acharné, et le retour aura lieu dès dimanche 24 mai à 17h00, au stade Francis Le Basser de Laval. Le vainqueur de cette double confrontation évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Le vaincu se rendra dans la nouvelle Ligue 3 , la troisième division professionnelle de France.

Voici les compositions probables des deux équipes avant le match de ce mardi soir à Rouen.

Rouen : Maraval - Mendy, Bouzamoucha, Bassin - Cartillier, Benzia, Bezzekhami, Goprou - Faye, Seydi, Fuss

Laval : Samassa - Bané, Kouassi, Ouaneh, Bianda - Mandouki, Thomas, Sanna, Sellouki - Houdayer, Camara