La VAR a piégé François Letexier pour sauver l'Argentine

L’arbitrage de François Letexier lors du match Argentine-Egypte a fait beaucoup réagir, notamment en raison du but refusé par l’arbitre français à Ziko à l’heure de jeu.

Les Egyptiens crient à la corruption dans ce Mondial 2026 depuis leur élimination face à l’Argentine mardi soir (3-2). Les coéquipiers de Mohamed Salah ne digèrent pas l’action de la 60e minute. A l’issue d’un contre-éclair, Ziko pensait marquer le but du 2-0 pour les Pharaons, mais l’arbitre du match François Letexier, appelé par Jérôme Brisard à la VAR, a finalement décidé d’annuler le but. En cause, une faute du défenseur égyptien Attia 20 secondes plus tôt. Ce but annulé a provoqué la furie des Egyptiens, certains que l’arbitrage a été corrompu sur ce match. Ancien arbitre de Ligue 1, Tony Chapron n’a évidemment pas un avis aussi catégorique. Mais pour le consultant de Canal+, François Letexier a simplement été pris en otage par Jérôme Brisard, arbitre VAR du match, qui n’aurait pas dû l’appeler pour revoir les images.

« Jusqu’à la 60e minute, tout se passe bien. Son arbitrage est cohérent dans un match très difficile. Lui a adopté la même philosophie que ce qu’on a entendu à la FIFA. On laisse jouer, on laisse jouer, on ne siffle pas les fautes car la FIFA accepte qu’il y ait beaucoup de fautes, de l’engagement, etc. Et donc François Letexier arbitre comme ça. Quand il est appelé par la VAR pour une faute au début de l’action, il est coincé. Il se passe 18 secondes entre le moment de la faute et le but. On a parcouru plus de 100m, l’Argentine a eu l’occasion d’interrompre l’action au moins quatre fois. Est-ce que l’arbitre vidéo doit intervenir ? Jamais. Depuis le début du Mondial, des fautes comme ça, j’en ai vu 1000. Elles n’ont pas été sifflées. Une fois que vous êtes devant les images, vous êtes coincés et vous êtes obligés de dire qu’il y a faute. Objectivement, il y a faute. Mais dans le contexte du match et du tournoi, il ne fallait surtout pas siffler » a analysé le consultant du Late Football Club sur Canal+.

Les Egyptiens devraient donc davantage s’en prendre aux arbitres en charge du VAR selon Tony Chapron. Quoi qu’il en soit, l’issue est la même avec une cruelle élimination pour l’Egypte au terme d’un match où, malgré ce but refusé, les Pharaons menaient 2-0 contre l’Argentine à 10 minutes de la fin du match avant de subir une remontada historique.