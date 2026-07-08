ICONSPORT_369817_0641 Letexier

La VAR a piégé François Letexier pour sauver l'Argentine

Mondial 202608 juil. , 20:00
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’arbitrage de François Letexier lors du match Argentine-Egypte a fait beaucoup réagir, notamment en raison du but refusé par l’arbitre français à Ziko à l’heure de jeu.
Les Egyptiens crient à la corruption dans ce Mondial 2026 depuis leur élimination face à l’Argentine mardi soir (3-2). Les coéquipiers de Mohamed Salah ne digèrent pas l’action de la 60e minute. A l’issue d’un contre-éclair, Ziko pensait marquer le but du 2-0 pour les Pharaons, mais l’arbitre du match François Letexier, appelé par Jérôme Brisard à la VAR, a finalement décidé d’annuler le but. En cause, une faute du défenseur égyptien Attia 20 secondes plus tôt. Ce but annulé a provoqué la furie des Egyptiens, certains que l’arbitrage a été corrompu sur ce match. Ancien arbitre de Ligue 1, Tony Chapron n’a évidemment pas un avis aussi catégorique. Mais pour le consultant de Canal+, François Letexier a simplement été pris en otage par Jérôme Brisard, arbitre VAR du match, qui n’aurait pas dû l’appeler pour revoir les images.
« Jusqu’à la 60e minute, tout se passe bien. Son arbitrage est cohérent dans un match très difficile. Lui a adopté la même philosophie que ce qu’on a entendu à la FIFA. On laisse jouer, on laisse jouer, on ne siffle pas les fautes car la FIFA accepte qu’il y ait beaucoup de fautes, de l’engagement, etc. Et donc François Letexier arbitre comme ça. Quand il est appelé par la VAR pour une faute au début de l’action, il est coincé. Il se passe 18 secondes entre le moment de la faute et le but. On a parcouru plus de 100m, l’Argentine a eu l’occasion d’interrompre l’action au moins quatre fois. Est-ce que l’arbitre vidéo doit intervenir ? Jamais. Depuis le début du Mondial, des fautes comme ça, j’en ai vu 1000. Elles n’ont pas été sifflées. Une fois que vous êtes devant les images, vous êtes coincés et vous êtes obligés de dire qu’il y a faute. Objectivement, il y a faute. Mais dans le contexte du match et du tournoi, il ne fallait surtout pas siffler » a analysé le consultant du Late Football Club sur Canal+.
Les Egyptiens devraient donc davantage s’en prendre aux arbitres en charge du VAR selon Tony Chapron. Quoi qu’il en soit, l’issue est la même avec une cruelle élimination pour l’Egypte au terme d’un match où, malgré ce but refusé, les Pharaons menaient 2-0 contre l’Argentine à 10 minutes de la fin du match avant de subir une remontada historique.

Lire aussi

Les arbitres français virés du Mondial, l'Egypte ne rigole plusLes arbitres français virés du Mondial, l'Egypte ne rigole plus
Articles Recommandés
ICONSPORT_369674_0148 Koundé
Equipe de France

EdF : Jules Koundé « formidable », Bordeaux le défend

Greenwood ICONSPORT_280510_0106 (1)
OM

Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

Capture d’écran 2026-07-08 à 16.30.07
ASSE

ASSE : Une arrivée capitale à 1 ME tombe à l’eau

ICONSPORT_280430_0005 Terrier
OM

Martin Terrier à l'OM, il démonte une folle rumeur

Fil Info

08 juil. , 19:40
EdF : Jules Koundé « formidable », Bordeaux le défend
08 juil. , 19:20
Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME
08 juil. , 19:00
ASSE : Une arrivée capitale à 1 ME tombe à l’eau
08 juil. , 18:30
Martin Terrier à l'OM, il démonte une folle rumeur
08 juil. , 18:00
PSG : Le prix de Fabian Ruiz excite le Real et le Bayern
08 juil. , 17:40
OL : Le dossier Chermiti est déjà terminé
08 juil. , 17:20
Strasbourg lâche 6 ME pour le Paraguayen qui a rendu fous les Bleus
08 juil. , 17:00
EdF : Deschamps avertit l’arbitre argentin de France-Maroc
08 juil. , 16:40
La FIFA refuse de retirer le carton jaune de Michael Olise

Derniers commentaires

EdF : Jules Koundé « formidable », Bordeaux le défend

Test

Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

Enfin cette ordure quitte la D1 dommage qu'il reste dans le football. Le Fener' peuvent avoir honte !

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

le contact qui emmene l'annulation du but egyptien est benin .Sur le 3 eme but de l'argentine il y a une faute sur salah au depart de l'action du contre.L'argentine est clairement avantagée .on l'a vu sur le rouge que devait avoir Messi au premier match,le but valide sur le coup franccontre le Capvert alors qu'il ne laisse pas le temps au gardien de se placer

Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

Finalement L OM s entire bien , a grâce à la stratégie du club turc

L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne

Ca date pas de cette année a la limite cette saison doit etre celle où jen veut le moins a l'arbitrage... donc quand je parle de garibian ,Alain sars, toi tu pense a cette saison qui doit etre la plus dégueulasse quon ai fait ces 20 dernières année.. alors que cest pas cette année ou il y a matière a gueuler.. tu vois que t'es complètement abruti par ta haine desuite a bondir pour critiquer L'OM et ses supporter ..alors quil y a des scandale mémorable en notre defaveur, mais bon comme tu deviens cretin et aveugle des quil s'agit de L'OM... passe ton chemin

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading