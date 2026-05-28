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PSG-Arsenal : Les compos probables de la finale

Ligue des Champions28 mai , 23:00
parAlexis Rose
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À deux jours de la grande finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et les Gunners d’Arsenal, les onzes de départ des deux équipes se dessinent petit à petit malgré les incertitudes.
Samedi à 18 heures sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest en Hongrie, le club de la capitale française tentera de décrocher la deuxième Ligue des Champions de son histoire, un an après la première historique. Pour ce rendez-vous capital de la saison du PSG, qui cherche à réaliser le doublé après avoir remporté la Ligue 1, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet. Tout simplement parce que le seul absent à signaler côté parisien est Quentin Ndjantou, qui n'a plus joué depuis le mois de décembre.
Ces derniers jours, l’entraîneur espagnol a récupéré tous les derniers blessés, à savoir Willian Pacho, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Si la plupart d’entre eux seront titulaires samedi, le cas du Marocain fait encore débat. Sur la touche depuis le 28 avril dernier et sa blessure à la cuisse droite contre le Bayern Munich, Hakimi n’a repris l’entraînement collectif que cette semaine. Autant dire que sa présence dans le onze de départ reste incertaine, surtout que Warren Zaïre-Emery a vraiment assuré au poste de latéral droit tout au long de la saison.

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Ce choix entre Hakimi ou WZE semble être la seule interrogation avant la finale pour le PSG. Car pour le reste, Luis Enrique fera dans le classique, avec Matvey Safonov dans la cage, le capitaine Marquinhos et Willian Pacho dans l'axe, Nuno Mendes à gauche de la défense. Au milieu, le trio Ruiz - Neves - Vitinha sera aligné, derrière Dembélé, qui n’est plus gêné par son mollet droit, Kvaratskhelia à gauche et Désiré Doué à droite. À l'exception du gardien, le PSG pourrait donc aligner la même équipe de départ que lors de la dernière finale de C1 face à l’Inter Milan.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi ou Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2004, Arsenal rêve maintenant de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Mais pour cela, les Gunners de Mikel Arteta devront battre les Parisiens de Luis Enrique. Ce qui ne sera pas chose facile. Surtout que pour cette finale, Arteta sera privé de Ben White, victime d’une blessure au genou. Au poste de latéral droit, si Timber vient de reprendre l’entraînement, Arteta devrait aligner le défenseur central Cristhian Mosquera, déjà aligné à droite contre Burnley il y a une dizaine de jours.
Pour le reste du onze de départ des Gunners, il y a plus d'incertitudes que du côté parisien. Alors que Raya sera aligné dans les buts, tout comme Saliba et Gabriel en charnière centrale, ou Calafiori à gauche, une interrogation subsiste au milieu de terrain. Declan Rice sera forcément de la partie, mais Martin Odegaard, Eberechi Eze et Myles Lewis-Skelly vont se disputer les deux autres places. Devant, Bukayo Saka et Leandro Trossard seront alignés sur les ailes, tandis que Kai Havertz pourrait être préféré à Viktor Gyökeres.
La compo probable d'Arsenal : Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard ou Eze, Trossard - Havertz.

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