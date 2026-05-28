Filipe Luis à Monaco, un club allemand n’en revient pas

Attendu du côté de l'AS Monaco pour prendre la succession de Sébastien Pocognoli, Filipe Luis va donc poursuivre sa carrière d'entraîneur en Ligue 1. Ce qui représente une vraie surprise en Allemagne.

Ancien latéral gauche de très haut niveau, l'ex-international brésilien passé par l'Atlético de Madrid ou Chelsea a parfaitement réussi sa reconversion en tant que coach. À la tête du Flamengo entre 2024 et 2026, Filipe Luis a remporté pas moins de cinq trophées, dont la Copa Libertadores en 2025. Un vrai bon départ sur le banc pour l’homme de 40 ans, qui est parti de Flamengo en mars dernier. En quête d’un nouveau projet en Europe, dans l’un des cinq plus grands championnats, Filipe Luis va finalement poursuivre sa carrière de coach en Ligue 1. Puisque selon plusieurs médias français et étrangers, l’ancien défenseur va devenir le prochain entraîneur de l’ AS Monaco , sachant qu’un accord de principe a été trouvé entre les deux parties.

Filipe Luis a préféré Monaco à Leverkusen

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À la recherche d’un nouveau coach pour prendre la suite de Sébastien Pocognoli, qui était sur le départ après avoir échoué dans la quête de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le club du Rocher a donc jeté son dévolu sur l’un des entraîneurs à la mode depuis quelques saisons. Associé à plusieurs clubs européens ces dernières semaines, Filipe Luis était notamment la cible prioritaire du Bayer Leverkusen, qui veut se séparer de Kasper Hjulmand. Mais alors qu’il était proche de la Bundesliga , c’est donc en France que le Brésilien va poser ses valises.

C’est la stupéfaction en Allemagne

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De quoi surprendre Florian Plettenberg. « Le rejet de Filipe Luis a durement frappé le Bayer Leverkusen et a été une surprise du point de vue du Bayer. Des négociations ont eu lieu, comme cela a été révélé. Leverkusen pousse désormais pour Andoni Iraola et espère un engagement rapide, comme l’a également rapporté Kicker », a expliqué, sur son compte X, le journaliste de Sky, qui estime donc que Monaco a fait un braquage en chipant Filipe Luis au nez et à la barbe du récent sixième de Bundesliga.