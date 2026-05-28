OGCN : Nice sort du silence pour Abdi, arrivé en Tunisie

Sous peine d’être sanctionné par sa fédération tunisienne en vue de la Coupe du Monde 2026, Ali Abdi a dû quitter son club de Nice de manière prématurée, avant le barrage retour face à l’ASSE.

Depuis quelques jours, Ali Abdi se retrouve dans un énorme imbroglio, en étant tiraillé entre son club de Nice et sa sélection de Tunisie. Alors qu’il aurait dû rejoindre son pays le week-end dernier après la finale de la Coupe de France perdue par l’OGCN face à Lens (1-3), le défenseur a décidé de rester un peu avec son club pour disputer le barrage aller de la L1 face à Saint-Etienne mardi (0-0). Mais sous la pression de son sélectionneur, Abdi a dû se résoudre à s'envoler mercredi pour la Tunisie sans autorisation officielle du Gym. Parti pour valider son visa pour les États-Unis, le joueur de 32 ans ne pourra donc pas disputer le barrage retour face aux Verts vendredi. Le fait d'abandonner le navire avant un match capital pour l'avenir de Nice n’a pas du tout plu aux supporters des Aiglons. Et c’est donc pour éteindre l’incendie que l’ OGCN a pris la parole ce jeudi soir.

Nice sort du silence sur l’imbroglio Abdi

« Le club avait engagé des discussions avec la Fédération tunisienne afin de permettre au joueur de disputer les deux matchs de barrage avec le Gym. Un accord n’a finalement pas pu être trouvé dans un calendrier rendu extrêmement complexe par les dates FIFA. Ali Abdi a néanmoins tenu à être présent pour le premier match de barrage, démontrant une nouvelle fois son engagement envers le club et le groupe. Il a été contraint de se rendre en Tunisie afin d’effectuer les démarches administratives et est déterminé à revenir soutenir le groupe à l’occasion du match retour. Entre défendre les couleurs de son club et pouvoir honorer une convocation pour une Coupe du monde avec sa sélection, le choix humain et sportif était particulièrement difficile. Face au déferlement de menaces dont il est victime sur les réseaux sociaux, le club appelle chacun à faire preuve de mesure et de respect envers un joueur qui est victime, au même titre que le club, de ces péripéties », explique le Gym dans , explique le Gym dans un communiqué

« Chacun défend ses intérêts »

Du côté de la Tunisie, Sabri Lamouchi est aussi sorti du silence à propos du cas Abdi. « Le directeur sportif de Nice m’a appelé et, en effet, je ne lui ai pas donné mon accord pour qu’Ali Abdi reste à Nice, puisque le règlement de la FIFA est du côté des sélections nationales. Il ne faut pas faire des lois si on ne respecte pas les lois. La situation de Nice m'attriste, mais si j’avais dit oui, les supporters tunisiens n’auraient pas apprécié. Chacun défend ses intérêts, et moi je défends la Tunisie. Il a joué le barrage aller le 26, la date FIFA c’était le 24. Il y a eu un compromis, il est là avec nous maintenant. S’il s’était blessé, on aurait fait quoi ? À qui j’explique que la loi était derrière moi, et que pour faire plaisir à un club, j’ai travaillé en défaveur de mon équipe nationale », a questionné le sélectionneur de la Tunisie, qui estime qu’une participation à la Coupe du Monde, une première pour Abdi, reste plus importante qu’un barrage de L1.