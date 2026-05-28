PSG-Arsenal : Marion Cotillard supplie les Parisiens

Pour la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal samedi, le Paris Saint-Germain comptera Marion Cotillard parmi ses supporters. L’actrice française n’est pas une grande amatrice de ballon rond, contrairement à son fils complètement fou du club francilien.

Le Paris Saint-Germain ne sera pas seul samedi. Pour soutenir les Parisiens en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, 17 000 fans seront présents à la Puskas Arena, sans compter les 3 000 supplémentaires qui sont attendus à Budapest rien que pour profiter de l’ambiance. Et ce n’est rien comparé à tous ceux qui pousseront les hommes de Luis Enrique devant les petits et grands écrans en France.

S'il vous plaît, gagnez. - Marion Cotillard

Le champion d’Europe en titre pourra compter sur ses fidèles supporters, plus une admiratrice inhabituelle. Marion Cotillard sera effectivement à fond derrière le Paris Saint-Germain, non pas par amour pour le club de la capitale, mais plutôt pour l’humeur de son fils, grand fan de la bande à Ousmane Dembélé. L’actrice française a donc profité d’un entretien accordé à Canal+ pour supplier les joueurs parisiens avant le rendez-vous tant attendu.

« S'il vous plaît, gagnez, a lâché Marion Cotillard face au journaliste Antoine De Caunes. Si tu connais les gars, appelle-les. Non mais les gars, il faut gagner. Ils vont gagner. Pour mon fils, il faut que le PSG gagne. Aujourd'hui, ça va mieux, mais à l'époque... C'est-à-dire, bon, quand il avait 9-10 ou 11 ans, le gars était en crise de larmes, hystérique. Et puis tu ne peux rien faire, qu'est-ce que tu peux faire ? Ça ira bien… Bah non, ça ira pas ! » La native de Paris annonce un 2-0 en faveur du PSG. Reste à savoir s’il s’agit d’un réel pronostic ou d’un souhait pour sa propre tranquillité à la maison.