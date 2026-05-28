Le Ballon d'Or a enflammé PSG-Bayern
Ousmane Dembélé au coeur d'un match légendaire

PSG-Arsenal : Marion Cotillard supplie les Parisiens

PSG28 mai , 20:00
parEric Bethsy
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Pour la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal samedi, le Paris Saint-Germain comptera Marion Cotillard parmi ses supporters. L’actrice française n’est pas une grande amatrice de ballon rond, contrairement à son fils complètement fou du club francilien.
Le Paris Saint-Germain ne sera pas seul samedi. Pour soutenir les Parisiens en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, 17 000 fans seront présents à la Puskas Arena, sans compter les 3 000 supplémentaires qui sont attendus à Budapest rien que pour profiter de l’ambiance. Et ce n’est rien comparé à tous ceux qui pousseront les hommes de Luis Enrique devant les petits et grands écrans en France.
S'il vous plaît, gagnez.
- Marion Cotillard
Le champion d’Europe en titre pourra compter sur ses fidèles supporters, plus une admiratrice inhabituelle. Marion Cotillard sera effectivement à fond derrière le Paris Saint-Germain, non pas par amour pour le club de la capitale, mais plutôt pour l’humeur de son fils, grand fan de la bande à Ousmane Dembélé. L’actrice française a donc profité d’un entretien accordé à Canal+ pour supplier les joueurs parisiens avant le rendez-vous tant attendu.
« S'il vous plaît, gagnez, a lâché Marion Cotillard face au journaliste Antoine De Caunes. Si tu connais les gars, appelle-les. Non mais les gars, il faut gagner. Ils vont gagner. Pour mon fils, il faut que le PSG gagne. Aujourd'hui, ça va mieux, mais à l'époque... C'est-à-dire, bon, quand il avait 9-10 ou 11 ans, le gars était en crise de larmes, hystérique. Et puis tu ne peux rien faire, qu'est-ce que tu peux faire ? Ça ira bien… Bah non, ça ira pas ! » La native de Paris annonce un 2-0 en faveur du PSG. Reste à savoir s’il s’agit d’un réel pronostic ou d’un souhait pour sa propre tranquillité à la maison.
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Derniers commentaires

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sans europe marseille sera top5. sans pbm. Merde ils ont l'EL c'est vrai...

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Bisarement il était absent contre le Celta 1N 1D contre Lens en CDF éliminé 12 matchs en ligue 1 , 6D 2N ce n'est pas un hasard , il fait un énorme travail

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interessant...monaco est capable du pire et du très bon.

OM : Greenwood à Tottenham, la double confirmation

il a tout interet a partir du bourbier marseillais. il rapportera un beauc cheque et tout le monde sera gagnant.

Real : Florentino Pérez lance des élections et perd 8 ME

la gestion des clubs portugais en matiere de ventes de joueurs et tacticiens est quand même exemplaire. amorim et mourinho qui rapporte 35M c'est impensable en france. on est a la ramasse. pierre sage , enrique ou fonseca devraient avoir une clause de ce genre

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