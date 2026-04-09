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13 buts en Belgique, l'ASSE et Lille craquent

Mercato09 avr. , 13:40
parCorentin Facy
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Recruté par Genk il y a seulement un an, l’attaquant camerounais Aaron Bibout est déjà suivi par plusieurs clubs français. L’ASSE, Lille ou encore Rennes pourraient rapidement dégainer pour s’offrir le buteur de 21 ans.
Le championnat belge est une mine d’or pour les clubs aux moyens limités dans le top 5 européen. Ces dernières années, la Ligue 1, en difficulté sur le plan financier en raison de ses droits TV en chute libre, ne s’est pas privée pour recruter en Jupiler Pro League. Cela pourrait encore être le cas lors du prochain mercato. Acheté il y a seulement un an par Genk en provenance de Västerås en Suède pour 2 millions d’euros, le jeune attaquant Aaron Bibout totalise 13 buts toutes compétitions confondues.
A seulement 21 ans, le profil de ce jeune buteur camerounais, très puissant et efficace face aux buts, suscite de nombreux intérêts en France selon Jeunes Footeux. Le média explique que Bibout pourrait suivre les traces de joueurs tels que Jonathan David, Lucas Stassin ou encore Malick Fofana, qui ont quitté la Belgique assez jeune pour tenter leur chance en Ligue 1.

L'ASSE à l'affût 

Plusieurs clubs sont cités comme potentiellement intéressés par Aaron Bibout : l’AS Saint-Etienne en cas de montée en Ligue 1 mais aussi Lille, Rennes ou encore le Racing Club de Strasbourg. Des clubs historiquement attentifs au marché belge, et qui ont coché le nom de l’avant-centre de Genk sur leurs tablettes. La question est maintenant de savoir si le club belge a l’intention de se séparer du natif de Yaoundé après une seule saison et si oui… pour quel prix ?
A. Bibout

A. Bibout

CameroonCameroun Âge 21 Attaquant

Challenger Pro League

2025/2026
Matchs30
Buts18
Passes décisives0
Jaune8
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Pro League

2025/2026
Matchs11
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Sous contrat avec le club belge jusqu’en 2029, Aaron Biboult a au minimum doublé sa valeur après une première saison aboutie et 13 buts inscrits. Pour le recruter, il faudra donc certainement lâcher entre 5 et 10 millions d’euros, si ce n’est plus. Une somme raisonnable mais qui reste importante pour des clubs de Ligue 1 de plus en plus dans le dur financièrement en raison de l’écroulement des droits TV dans le championnat de France. Reste à voir qui de l’ASSE, Lille, Rennes ou encore Strasbourg dégainera le premier.
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Derniers commentaires

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Ah le Qatar est là depuis 1994? T'es un vrai 🤡 Entre 1994 et 2013 (donc sans QSI le 🤡...), soit 20 ans. Le PSG a gagné 13 titres dont 1 coupe d'Europe pendant que l'OM en a gagné moins de la moitier (6)...

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

Qu’est ce que t’es cretin ma pauvre flaque de pisse…

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on comprend jamais rien à ce qu'il dit. 🤣🤣🤣

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Mais pourquoi tu commences en 1994, sans le Qatar vous êtes rien.

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Oh, j'assume que depuis qsi ils gagnent tout mais avant c'était pas le cas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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