13 buts en Belgique, l'ASSE et Lille craquent

Recruté par Genk il y a seulement un an, l’attaquant camerounais Aaron Bibout est déjà suivi par plusieurs clubs français. L’ASSE, Lille ou encore Rennes pourraient rapidement dégainer pour s’offrir le buteur de 21 ans.

Le championnat belge est une mine d’or pour les clubs aux moyens limités dans le top 5 européen. Ces dernières années, la Ligue 1 , en difficulté sur le plan financier en raison de ses droits TV en chute libre, ne s’est pas privée pour recruter en Jupiler Pro League. Cela pourrait encore être le cas lors du prochain mercato. Acheté il y a seulement un an par Genk en provenance de Västerås en Suède pour 2 millions d’euros, le jeune attaquant Aaron Bibout totalise 13 buts toutes compétitions confondues.

A seulement 21 ans, le profil de ce jeune buteur camerounais, très puissant et efficace face aux buts, suscite de nombreux intérêts en France selon Jeunes Footeux. Le média explique que Bibout pourrait suivre les traces de joueurs tels que Jonathan David, Lucas Stassin ou encore Malick Fofana, qui ont quitté la Belgique assez jeune pour tenter leur chance en Ligue 1.

L'ASSE à l'affût

Plusieurs clubs sont cités comme potentiellement intéressés par Aaron Bibout : l’AS Saint-Etienne en cas de montée en Ligue 1 mais aussi Lille, Rennes ou encore le Racing Club de Strasbourg. Des clubs historiquement attentifs au marché belge, et qui ont coché le nom de l’avant-centre de Genk sur leurs tablettes. La question est maintenant de savoir si le club belge a l’intention de se séparer du natif de Yaoundé après une seule saison et si oui… pour quel prix ?

A. Bibout Cameroun • Âge 21 • Attaquant Challenger Pro League 2025/2026 Matchs 30 Buts 18 Passes décisives 0 Jaune 8 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Pro League 2025/2026 Matchs 11 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Sous contrat avec le club belge jusqu’en 2029, Aaron Biboult a au minimum doublé sa valeur après une première saison aboutie et 13 buts inscrits. Pour le recruter, il faudra donc certainement lâcher entre 5 et 10 millions d’euros, si ce n’est plus. Une somme raisonnable mais qui reste importante pour des clubs de Ligue 1 de plus en plus dans le dur financièrement en raison de l’écroulement des droits TV dans le championnat de France. Reste à voir qui de l’ASSE, Lille, Rennes ou encore Strasbourg dégainera le premier.