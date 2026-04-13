L'ASSE en Ligue 1, il alerte le propriétaire

L'AS Saint-Etienne ne sait plus ce que c'est qu'une défaite, et chaque journée de Ligue 2 qui passe rapproche les Verts de la Ligue 1. Les dirigeants doivent déjà penser à l'avenir.

Depuis la nomination de Philippe Montanier, les Verts voient la vie en rose. En effet, l'équipe stéphanoise paraît désormais d'une force absolue, et même quand elle ne pratique pas le meilleur football du monde, elle réussit à prendre des points. Même si Le Mans n'a toujours pas abdiqué, l'ASSE compte trois points d'avance sur les Sarthois alors qu'il ne reste plus que quatre matchs dans ce championnat de Ligue 2. Alors, pour éviter que la saison prochaine se transforme en galère en Ligue 1, Patrick Guillou demande aux dirigeants de l'AS Saint-Étienne de se mettre au travail pour redessiner totalement un effectif qui risque de montrer ses limites à l'étage d'au-dessus, même s'il fait illusion actuellement.

L'ASSE va devoir changer un paquet de joueurs

Le consultant de Beinsports se réjouit de voir que l'AS Saint-Etienne version Philippe Montanier fonce vers la Ligue 1, mais il ne veut pas que cela fasse oublier qu'un gros chantier attend le board des Verts durant le prochain mercato. « Dans cette euphorie générale, les dirigeants ne peuvent décemment ignorer l’enjeu stratégique des prochaines semaines : la mise en place d’une vraie politique sportive pour garantir l’avenir européen promis. Sur le théâtre des opérations de la Ligue 2, il n’y a pas de match facile. Une vérité que l’on rappelle à foison pour se rassurer. En signalant qu’en Ligue 1, chaque erreur se paie cash. À force d’être obnubilé par la montée, certains angles morts passent sous le radar (...) Dans ce championnat, être dans les clous suffit amplement au bonheur d’un soir. À l’échelon supérieur, cela ne passera pas », prévient l'ancien défenseur de l'ASSE, qui ne veut pas Sainté fasse l'ascenseur. Ivan Gazidis, qui a payé pour comprendre la saison passée, aura probablement retenu la leçon et fera les efforts qu'il faut pour muscler les Verts.