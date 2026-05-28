EdF : Caqueret mécontent de la liste de Deschamps

Non convoqué par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde cet été, Corentin Tolisso a de quoi nourrir des regrets après sa saison remarquée. En tout cas, pour Maxence Caqueret, son absence est inexplicable.

Pour Corentin Tolisso, cette saison était sans aucun conteste la bonne pour retrouver l'équipe de France, cinq après son dernier match chez les Bleus. Avec 15 buts marqués et 6 passes décisives délivrées en 39 apparitions cette saison, le milieu de terrain et capitaine de l' Olympique Lyonnais avait mis toutes les chances de son côté. Malheureusement pour lui et pour tous ceux qui espéraient le voir passer l'été sur le continent américain, Didier Deschamps a décidé de ne pas l'appeler, privilégiant d'autres profils.

Une grande déception pour celui qui est adoubé par tout l'effectif des Gones du fait de son leadership important aussi bien sur le terrain qu'en dehors, mais aussi pour Maxence Caqueret, son ancien coéquipier à Lyon.

Tolisso méritait d'y aller, selon Caqueret

« Corentin Tolisso ? Je l'aurais pris à 100 %. La saison qu'il réalise est incroyable, dans le leadership, les statistiques et le niveau affiché avec son club. Franchement, c'est peut-être la meilleure de sa carrière. Donc oui, il était totalement légitime », a déclaré Maxence Caqueret au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. L'actuel milieu de terrain du Côme 1907 est particulièrement déçu de ne pas voir son ami participer à la Coupe du monde cet été. Un avis qu'il partage avec beaucoup d'autres, nombreux ayant été les soutiens que le natif de Tarare a reçus aussi bien avant qu'après l'annonce de la liste.

En attendant, les prochaines échéances de Corentin Tolisso sont avec l'OL : il devra rapidement se remettre en scelle avec des tours préliminaires à passer pour espérer participer à la Ligue des champions la saison prochaine. Un bel objectif qui, s'il est atteint, permettra de faire avaler la pilule.