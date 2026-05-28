EdF : Caqueret mécontent de la liste de Deschamps

interessant...monaco est capable du pire et du très bon.
il a tout interet a partir du bourbier marseillais. il rapportera un beauc cheque et tout le monde sera gagnant.
la gestion des clubs portugais en matiere de ventes de joueurs et tacticiens est quand même exemplaire. amorim et mourinho qui rapporte 35M c'est impensable en france. on est a la ramasse. pierre sage , enrique ou fonseca devraient avoir une clause de ce genre
s'il est blessé il sera dans la délégation, comme tu le dit les sponsors ont besoin de lui dans le groupe ...même s'il ne joue pas.
ce que tu dis est certes vrai mais l'ingerance permanente de NAsser dans les instance et la résignation des autres présidents a n'etre qu'a son service au lieu d'aller contre, comme le prévois grandement la future loi, est le vrai proble du foot francais. il faut que Nasser ne soit qu'un président sans tirer toute les ficelles a son avantage, c'est comme ça qu'on en arrive a ce que tu décris si bien.
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🗣💬Maxence Caqueret, milieu de Côme : "Tolisso fait une saison incroyable en termes de leadership et de statistiques. C'est peut-être la meilleure de sa carrière. Il était légitime à avoir sa place en équipe de France."