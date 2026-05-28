Mercato : Enzo Bardelli préfère Levante à l'ASSE

Pisté par l’AS Saint-Etienne en vue du prochain mercato estival, Enzo Bardeli va finalement quitter la France pour retrouver Luis Castro du côté de Levante en Espagne.

L'incertitude qui plane toujours au-dessus des Verts, qui sauront s’ils joueront ou pas en Ligue 1 la saison prochaine à l’issue du barrage retour face à Nice vendredi, coûte déjà cher sur le marché des transferts. Tout simplement parce que l’ASSE vient de louper l’une de ses cibles principales pour le prochain mercato. En effet, depuis plusieurs mois, Saint-Etienne avait coché le nom d’Enzo Bardeli, qui arrive en fin de contrat du côté de Dunkerque. Le club du Forez avait même fait une offre au jeune milieu de terrain formé à Lille, sauf que le joueur de 25 ans va finalement quitter la France dès la saison prochaine. D’après les informations de la Cadena SER, Bardeli va poursuivre sa carrière à Levante en Liga

Bardeli n'ira pas à Saint-Etienne au mercato

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Priorité absolue de Luis Castro, son ancien coach à Dunkerque, pour renforcer son entrejeu, Bardeli va parapher un contrat de trois ans jusqu’en juin 2029 avec le club espagnol. Si les négociations sont toujours en cours entre les deux parties, Levante « espère finaliser l'accord préliminaire dans les prochaines heures, sous réserve de la visite médicale obligatoire avant la signature ». Libre de tout contrat après de belles saisons sous le maillot de Dunkerque, club avec lequel il a marqué 18 buts et délivré 16 passes décisives en L2, Bardel sera donc la première recrue de Levante.

Bardeli va retrouver Luis Castro à Levante

Rien d’étonnant sachant que Castro sait de quoi Bardeli est capable. Avec son profil dynamique de meneur de jeu, l’ancien Dogue va donc découvrir un nouveau championnat sous les ordres d’un coach qu’il connaît très bien et qui vient de réaliser un véritable exploit en sauvant Levante en Liga. Alors que le club valencian était pratiquement condamné avant l’arrivée de l’entraîneur portugais en janvier dernier, celui qui était sur le banc du FC Nantes en début de saison a réalisé de grands résultats sur la deuxième partie de saison, avec le troisième bilan du championnat derrière le Barça et le Real sur les 10 dernières journées. Et c’est donc avec d’autres ambitions que de sauver son club à la dernière journée de Liga que Castro va aborder l’exercice 2026-2027, en frappant déjà un premier grand coup avec l’arrivée libre de Bardeli.