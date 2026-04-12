ASSE : La boulette qui envoie Saint-Etienne en Ligue 1

Samedi soir, l'AS Saint-Etienne a remporté un succès important face à Dunkerque 2-1. Deuxièmes de Ligue 2, les Verts font un pas supplémentaire vers la montée. Un retour dans l'élite déjà acté...selon L'Equipe.

L'Equipe qui envoie déjà le club forézien en Ligue 1. L'effet Philippe Montanier ressemble à un coup de boost façon Formule 1 pour l' AS Saint-Etienne . Depuis la nomination de l'entraîneur début février, les Verts n'ont perdu aucun de leurs 9 matchs et en ont même gagné 7. Le dernier succès a eu lieu samedi soir face à Dunkerque (2-1). Cette victoire permet à l'ASSE de consolider sa deuxième place et de prendre 3 points d'avance sur son premier poursuivant Le Mans. A 4 matchs de la fin, l'écart est plus que séduisant. Sans doute trop pourqui envoie déjà le club forézien en Ligue 1.

L'Equipe s'enflamme, Montanier aux anges

Comme l'ont remarqué plusieurs supporters et notamment le compte X très suivi La Mise au Vert, le quotidien sportif évoque déjà la montée sur son site. « Il reste que les Verts disposent d’armes offensives sans égales en Ligue 1 », écrit-il dans son compte-rendu du match. Boulette ou excès d'optimisme, la formule a fait sourire. Elle n'est pas partagée par Philippe Montanier qui a avoué au micro de beIN Sports ne pas vouloir regarder le classement avant de disputer les matchs. Néanmoins, il concède que le match de samedi était le meilleur de son équipe depuis son arrivée.

« La victoire a été très difficile parce qu’on a joué une très bonne équipe de Dunkerque. Pour moi, c’est notre meilleur match parce qu’on a eu une adversité difficile et on a quand même dominé les débats avec un nombre d’occasions de buts, un nombre de ballons touchés dans la surface adverse. Je crois qu’on a plus de 20 tirs, au moins 7 ou 8 cadrés. Mais malgré tout, comme c’est une bonne équipe on est resté à 2-1, sur la corde raide », a t-il indiqué à la chaine franco-qatarienne. Des bases solides avant d'aller à Bastia et de défier Troyes à domicile pour le choc au sommet de Ligue 2.