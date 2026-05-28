Officiel : L’Argentine avec Messi à la Coupe du monde

Après un très maigre suspense, Lionel Scaloni a annoncé les 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde, pour la défense du titre de l’Argentine. L’Albiceleste se retrouve dans le groupe de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie. Le principal absent de la liste est surement le milieu offensif du Real Madrid, Franco Mastantuono, qui paye sa saison discrète avec les Merengue.

Côté Ligue 1, on retrouve la présence de Geronimo Rulli (OM), Leonardo Balerdi (OM), Nicolas Tagliafico (OL), Facundo Medina (OM) et Valentin Barco (Strasbourg). Lionel Messi sera bien sûr le chef de file de la sélection championne du monde au Qatar en 2022.