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Officiel : L’Argentine avec Messi à la Coupe du monde

Mondial 202629 mai , 00:20
parGuillaume Conte
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Après un très maigre suspense, Lionel Scaloni a annoncé les 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde, pour la défense du titre de l’Argentine. L’Albiceleste se retrouve dans le groupe de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie. Le principal absent de la liste est surement le milieu offensif du Real Madrid, Franco Mastantuono, qui paye sa saison discrète avec les Merengue. 
Argentina
Côté Ligue 1, on retrouve la présence de Geronimo Rulli (OM), Leonardo Balerdi  (OM), Nicolas Tagliafico (OL), Facundo Medina (OM) et Valentin Barco (Strasbourg). Lionel Messi sera bien sûr le chef de file de la sélection championne du monde au Qatar en 2022. 
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Derniers commentaires

EdF : Caqueret mécontent de la liste de Deschamps

et comme d'hab il gagnera des matchs entre potes, et il ira loin ;)

EdF : Caqueret mécontent de la liste de Deschamps

Quelle clairvoyance, quelle intelligence, quelle gentillesse et générosité ! Vous êtes un être humain vraiment remarquable.

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Ferme là car Tolisso serait pas ton ami t'aurais rien dit

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Corentin Tolisso méritait bien d'être sélectionné en Equipe de France pour cette Coupe du Monde. Hélas... Didier Deschamps a préféré choisir ses potes même s'il y en a qui n'ont pas été très bon durant cette saison.

PSG : « Il fallait rester », Kimpembe atomise Kylian Mbappé

Je me fous de ce petit club qui a grandi avec l'argent du Qatar pour ensuite remporter des titres grâce encore à plus d'argent. Tu dis... comme les médias (mdr), que le PSG est bien mieux sans Kylian Mbappé... et pourtant... Nasser continue à le dénigrer partout ou il passe... comme dans les médias. Sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France n'aurait jamais remporté La Coupe du Monde en 2018. Tu peux dire ce que tu veux ou même t'inventer des histoires... mais sans Kylian Mbappé, le PSG n'aurait pas été le même. Finalement... c'est une très bonne chose que Kylian Mbappé ne soit plus à Paris... même lorsque le PSG a obtenu une Champions League. Il n’aura pas à supporter la honte lorsque tout le monde découvrira toutes les magouilles qui ont permis à ce Club de remporter des matchs Européens jusqu’à soulever cette fameuse Champions League.

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