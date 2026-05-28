Officiel : L’Argentine avec Messi à la Coupe du monde

et comme d'hab il gagnera des matchs entre potes, et il ira loin ;)
Quelle clairvoyance, quelle intelligence, quelle gentillesse et générosité ! Vous êtes un être humain vraiment remarquable.
Ferme là car Tolisso serait pas ton ami t'aurais rien dit
Corentin Tolisso méritait bien d'être sélectionné en Equipe de France pour cette Coupe du Monde. Hélas... Didier Deschamps a préféré choisir ses potes même s'il y en a qui n'ont pas été très bon durant cette saison.
Je me fous de ce petit club qui a grandi avec l'argent du Qatar pour ensuite remporter des titres grâce encore à plus d'argent. Tu dis... comme les médias (mdr), que le PSG est bien mieux sans Kylian Mbappé... et pourtant... Nasser continue à le dénigrer partout ou il passe... comme dans les médias. Sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France n'aurait jamais remporté La Coupe du Monde en 2018. Tu peux dire ce que tu veux ou même t'inventer des histoires... mais sans Kylian Mbappé, le PSG n'aurait pas été le même. Finalement... c'est une très bonne chose que Kylian Mbappé ne soit plus à Paris... même lorsque le PSG a obtenu une Champions League. Il n’aura pas à supporter la honte lorsque tout le monde découvrira toutes les magouilles qui ont permis à ce Club de remporter des matchs Européens jusqu’à soulever cette fameuse Champions League.
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#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial. ¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵