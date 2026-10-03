ASSE : Un nouveau milieu signe et choque tout le monde

L'ASSE aura été très active ces dernières semaines sur le marché des transferts. Plusieurs jeunes joueurs ont rejoint les rangs stéphanois, à l'image de David Bondoma.

'AS Saint-Étienne est une candidate déclarée à la montée en Ligue 1 en fin de saison. Les Verts savent que le chemin sera encore long et que seule la régularité paiera. Ian Cathro a trouvé la bonne formule pour lancer son équipe, malgré quelques difficultés avant la trêve internationale. Pour mettre toutes les chances de son côté et retrouver l'élite, l'entraîneur stéphanois devra peut-être s'appuyer sur les jeunes joueurs. Un élément fait particulièrement parler de lui ces dernières heures : David Bondoma.

David Bondoma, l'ASSE est sous le charme

En cette période de trêve internationale, Ian Cathro a eu le temps de faire quelques tests lors de la rencontre amicale face au FC Sion. La nouvelle recrue post-formation, David Bondoma, âgée de 17 ans, a notamment eu l'occasion de se montrer. Le milieu de terrain a en effet pu disputer ses premières minutes avec le groupe professionnel et a apparemment saisi sa chance. Entré en jeu à la pause à la place de Marten-Chris Paalberg, il a aura montré des choses intéressantes, souligne Envertetcontretous. Une frappe aurait même pu faire mouche sans la belle intervention du gardien adverse.

Bondoma est considéré au Cameroun comme l'un des plus grands espoirs de son pays. Lors de son essai avec les Verts, il a crevé l'écran et finalement obtenu sa chance. Le jeune joueur de 17 ans va désormais poursuivre son développement avec la réserve. Mais nul doute qu'il pourrait prochainement intégrer le groupe professionnel de Ian Cathro si ses prestations et son état d'esprit restent les mêmes. Forcément une très bonne nouvelle pour l'AS Saint-Étienne, qui souhaite plus que jamais développer de jeunes talents dans le cadre de son projet.