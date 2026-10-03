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ASSE : Un nouveau milieu signe et choque tout le monde

ASSE
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE aura été très active ces dernières semaines sur le marché des transferts. Plusieurs jeunes joueurs ont rejoint les rangs stéphanois, à l'image de David Bondoma.
L'AS Saint-Étienne est une candidate déclarée à la montée en Ligue 1 en fin de saison. Les Verts savent que le chemin sera encore long et que seule la régularité paiera. Ian Cathro a trouvé la bonne formule pour lancer son équipe, malgré quelques difficultés avant la trêve internationale. Pour mettre toutes les chances de son côté et retrouver l'élite, l'entraîneur stéphanois devra peut-être s'appuyer sur les jeunes joueurs. Un élément fait particulièrement parler de lui ces dernières heures : David Bondoma.

David Bondoma, l'ASSE est sous le charme 

En cette période de trêve internationale, Ian Cathro a eu le temps de faire quelques tests lors de la rencontre amicale face au FC Sion. La nouvelle recrue post-formation, David Bondoma, âgée de 17 ans, a notamment eu l'occasion de se montrer. Le milieu de terrain a en effet pu disputer ses premières minutes avec le groupe professionnel et a apparemment saisi sa chance. Entré en jeu à la pause à la place de Marten-Chris Paalberg, il a aura montré des choses intéressantes, souligne Envertetcontretous. Une frappe aurait même pu faire mouche sans la belle intervention du gardien adverse.

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Bondoma est considéré au Cameroun comme l'un des plus grands espoirs de son pays. Lors de son essai avec les Verts, il a crevé l'écran et finalement obtenu sa chance. Le jeune joueur de 17 ans va désormais poursuivre son développement avec la réserve. Mais nul doute qu'il pourrait prochainement intégrer le groupe professionnel de Ian Cathro si ses prestations et son état d'esprit restent les mêmes. Forcément une très bonne nouvelle pour l'AS Saint-Étienne, qui souhaite plus que jamais développer de jeunes talents dans le cadre de son projet.
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Sur les 4 réponses possible, Seul l'achat par des saoudiens, ne tient pas la route...(Merci l'autre truffe de vezirian) Sinon j'aurais coché les 3:autres... En premier : Pure spéculation... Attendre l'accord d'adidas Et en suite,des actionnaires minoritaires viendront éventuellement (CMA CGM)🤞 Et pourquoi la vente du club Allez l'OM ! 👊⚽

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Sur le fond ok mais il est énervant Wallid dans sa façon de parler à force, tout le temps énervé. Sinon ça tape Dembele, qui rate son match certes, mais je vais faire le point en attaque globalement, notamment sur Olise parce que ça parle de lui comme d'un super joueur. Olise vous le trouvez vraiment monstrueux en EDF ? Il est totalement irrégulier par rapport au Bayern, dans le jeu il apporte quasiment rien contre la Turquie, et hier soir rien non plus, il marque sur coup franc c'est le seul truc qui sauve son match. En fait Olise actuellement il y'a un exploit personnel, le but contre le Belgique, et là un CF, mais sur les 3 matchs sous Zidane dans le jeu il est très moyen. Cherki, catastrophique lui, 200 touches de balle pour soit perdre le ballon soit, non perdre le ballon, faire des passes à un joueur mieux placé que lui ça doit le faire souffrir. Doue, sans doute l'offensif qui réussit le plus de dribbles, il aurait mérité de marquer contre les belges. Mbappe : dans le jeu il apporte en général rien, défensivement non plus, en revanche joueur le plus efficace de la sélection, devant le but y'a pas mieux. Dembele : pas mal dans le jeu contre la Turquie sur son apport au pressing et à la passe mais rien de dangereux pour lui. Belgique entrée insipide. Italie il commence bien sur le pressing mais ensuite plus rien à se mettre sous la dent, il va falloir trouver une connexion avec les autres offensifs. Lepaul : inexistant. Résumé : dans le jeu notre attaque est vraiment très moyenne dans les 30 derniers mètres, il reste beaucoup de travail et le numéro 9 n'est jamais trouvé ou presque. Dembele redescend beaucoup pour toucher le ballon, Lepaul à ce même poste était un fantôme. On est au début de l'ère Zidane, rien d'inquiétant, pas besoin de tirer la sonnette d'alarme, tout n'est pas à jeter mais offensivement il va falloir faire des progrès considérables.

Dembélé trahit la France, Acherchour l'envoie sur le banc

C’est pas Dembele le pb il n’y a ni milieu ni cerveau pour diriger le jeu. Pas pouvoir en mettre plus par rapport à une tres faible equipe italienne avec olise doue dembele ou barcola c’est qu’il y clairement un pb d’animation. En plus la mauvaise relance de Rabiot il me semble apres l’excellent sauvetage d’upamecano conduit a l’egalisation. Tout le milieu est a revoir.

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