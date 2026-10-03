Dembélé trahit la France, Acherchour l'envoie sur le banc

La prestation d'Ousmane Dembélé vendredi soir contre l'Italie suscite de nombreux commentaires, et pas élogieux. Pour Walid Acherchour, le Ballon d'Or 2025 n'est sous le maillot de l'équipe de France que l'ombre du joueur qu'il est au PSG.

« Il rate une énorme occasion à la 48e qui aurait pu sauver son match. Parce que l'ensemble fut assez pauvre, le néo-capitaine des Bleus ne profitant pas vraiment de la liberté que lui offre son poste de faux 9. Entre contrôles ratés, tirs non cadrés et mauvais choix, ce ne fut pas sa soirée », et une note de 3 sur 10, L'Equipe n'a pas été tendre au moment de noter la prestation d'Ousmane Dembélé face à l'Italie. Et ce n'est rien par rapport à ce qu'a dit Walid Acherchour lors de son émission sur le WFC. Pour le consultant, l'attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain livre des prestations consternantes sous les ordres de Zinedine Zidane par rapport à son réel niveau. Pour Walid Acherchour, l'avenir d'Ousmane Dembélé comme titulaire en équipe de France peut se poser très rapidement.

Dembélé poussé sur le banc par Zidane ?

« Ousmane Dembélé, mais je me sens trahi, moi ! J'ai milité pour le voir au poste de numéro 9, comme au Paris Saint-Germain. Force est de constater qu'encore une fois, son match est mauvais. Je parlais de casser la baraque, mais on en est même plus là là. C'est-à-dire que, autant contre la Turquie on peut trouver des circonstances atténuantes, autant ce soir, il est capitaine de l'équipe de France, numéro 9 des Bleus, leadership attendu, Ballon d'or, changement de statut, joueur numéro un du Paris Saint-Germain. Et il y a rien à se mettre sous la dent, fulmine le consultant, qui va plus loin. Encore une fois on est trop trop loin des standards. On est trop trop loin de ce qu'on peut attendre de ce type de joueur. Quand tu vas comparer avec Kylian Mbappé en 9 à la Coupe du monde, quand tu vas voir aussi peut-être l'émergence d'Ekitike quand il va revenir de blessure, et bien peut-être que tu vas trouver une solution sans Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé à droite, bah Olise est meilleur ! Et donc Ousmane Dembélé, ce sera, à un moment donné, un statut de relégué sur le banc. »

De son côté, Zinedine Zidane est resté très positif sur la performance d'Ousmane Dembélé contre l'Italie. « J’ai trouvé Ousmane bon. Il fait du Ousmane. Il bouge beaucoup, il sort de sa position et le fait très bien. J’apprécie ce qu’il fait avec nous et je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. Il n’a pas marqué mais s’est procuré des occasions. On pense toujours au but, qu’il marque. Je vois les choses autrement et je peux juste être content de ce que je vois des joueurs », a commenté le sélectionneur de l'équipe. On verra si contre la Belgique, lundi soir au Stade de France, Zizou fera les mêmes choix.