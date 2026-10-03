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Vente OM : Même Elon Musk n'y croit pas

OM
parClaude Dautel
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Face à la situation de l'Olympique de Marseille, les rumeurs d'une vente possible du club par Frank McCourt sont reparties de plus belle. Mais, tout cela se heurte à la réalité des faits, et même les outils d'intelligence artificielle qui ont étudié toutes les affirmations des insiders n'y croient pas.
Le propriétaire de l'OM a pris ces derniers mois des décisions drastiques pour ramener les comptes du club phocéen à un niveau plus raisonnable, Frank McCourt étant conscient que cette fuite en avant financière poussait Marseille au bord de la catastrophe. Mais les mesures prises par le Bostonien sont tellement violentes, à savoir aucun recrutement lors du dernier mercato, que forcément cela a rouvert les portes à toutes les théories les plus nébuleuses sur la vente imminente de l'Olympique de Marseille.
Tout cela alors que la fin anticipée du contrat avec Puma et l'arrivée d'Adidas a remis de l'huile sur le feu. Annoncée depuis presque cinq ans, cette cession donne lieu sur X à des thèses qui ont toutes pour but de prouver que l'Arabie saoudite ou ses émissaires vont reprendre l'OM. Mais Grok, l'intelligence artificielle du réseau d'Elon Musk, démonte ces thèses d'une manière brutale.

Twitter n'est pas d'accord

Reprenant les différentes sources de ces thèses sur la vente de l'OM, l'IA d'X (anciennement Twitter) ne laisse aucun espoir et tend à prouver que tout cela n'est que du vent sans aucune fiabilité. Interrogé par les supporters de l'Olympique de Marseille en réponse à chaque message d'insiders, ou presque, Grok rappelle la réalité des faits.
« McCourt injecte encore des fonds, Richard écarte une cession totale et cherche seulement des partenaires minoritaires. Kingdom Holding Company a racheté Al-Hilal. Rumeurs récurrentes depuis 5 ans sans concrétisation. Le scénario de reprise discrète par KHC ou véhicule saoudien reste spéculatif. Aucune preuve de mandat ou de négociations. Des sources récentes indiquent que les fonds du Golfe ne s'intéressent pas à cause du trou financier de l'OM. McCourt cherche seulement des partenaires minoritaires et il reste largement majoritaire. Les raccourcis vers une vente saoudienne restent pure spéculation. Un contrôle saoudien discret depuis des années aurait entraîné des investissements pour rivaliser, pas laisser le PSG qatari gagner 2 LDC », précise l'outil d'intelligence artificielle de X en réponse à certaines théories.
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Comme le terrain appartient à la mairie, il n'y aurait pas grand chose a vendre pour l'OM (quelle structure a besoin de 4 terrains d'entraînement et de vestiaires à Marseille à part l'OM) Déménager voudrait dire aller acheter un terrain (ou à nouveau le louer) puis construire sans pouvoir revendre la commanderie. Il serait donc étonnant de voir l'OM, dans ce contexte financier difficile, investir ailleurs alors qu'ils ne pourront pas revendre la commanderie

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Il tue sa sélection depuis au moins 4 ans c'est bon à un moment s'il est incapable de voir son niveau Ligue 2 c'est son problème. La prochaine fois tu acceptes d'être sur le banc c'est déjà un honneur d'y être avec un niveau pareil. Faits d'arme de Ronaldo en 4 ans : il a marqué contre l'Ouzbékistan, à côté de ça il ne défend jamais, reste planté comme un plot sur le terrain. Le respect à un moment si c'est le faire jouer titulaire jusqu'à 50 ans c'est bon quoi.

Vente OM : Même Elon Musk n'y croit pas

Sur les 4 réponses possible, Seul l'achat par des saoudiens, ne tient pas la route...(Merci l'autre truffe de vezirian) Sinon j'aurais coché les 3:autres... En premier : Pure spéculation... Attendre l'accord d'adidas Et en suite,des actionnaires minoritaires viendront éventuellement (CMA CGM)🤞 Et pourquoi la vente du club Allez l'OM ! 👊⚽

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60-70 c'est trop court pour l'avenir il faut 80-90

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Sur le fond ok mais il est énervant Wallid dans sa façon de parler à force, tout le temps énervé. Sinon ça tape Dembele, qui rate son match certes, mais je vais faire le point en attaque globalement, notamment sur Olise parce que ça parle de lui comme d'un super joueur. Olise vous le trouvez vraiment monstrueux en EDF ? Il est totalement irrégulier par rapport au Bayern, dans le jeu il apporte quasiment rien contre la Turquie, et hier soir rien non plus, il marque sur coup franc c'est le seul truc qui sauve son match. En fait Olise actuellement il y'a un exploit personnel, le but contre le Belgique, et là un CF, mais sur les 3 matchs sous Zidane dans le jeu il est très moyen. Cherki, catastrophique lui, 200 touches de balle pour soit perdre le ballon soit, non perdre le ballon, faire des passes à un joueur mieux placé que lui ça doit le faire souffrir. Doue, sans doute l'offensif qui réussit le plus de dribbles, il aurait mérité de marquer contre les belges. Mbappe : dans le jeu il apporte en général rien, défensivement non plus, en revanche joueur le plus efficace de la sélection, devant le but y'a pas mieux. Dembele : pas mal dans le jeu contre la Turquie sur son apport au pressing et à la passe mais rien de dangereux pour lui. Belgique entrée insipide. Italie il commence bien sur le pressing mais ensuite plus rien à se mettre sous la dent, il va falloir trouver une connexion avec les autres offensifs. Lepaul : inexistant. Résumé : dans le jeu notre attaque est vraiment très moyenne dans les 30 derniers mètres, il reste beaucoup de travail et le numéro 9 n'est jamais trouvé ou presque. Dembele redescend beaucoup pour toucher le ballon, Lepaul à ce même poste était un fantôme. On est au début de l'ère Zidane, rien d'inquiétant, pas besoin de tirer la sonnette d'alarme, tout n'est pas à jeter mais offensivement il va falloir faire des progrès considérables.

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