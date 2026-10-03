Face à la situation de l'Olympique de Marseille, les rumeurs d'une vente possible du club par Frank McCourt sont reparties de plus belle. Mais, tout cela se heurte à la réalité des faits, et même les outils d'intelligence artificielle qui ont étudié toutes les affirmations des insiders n'y croient pas.

Le propriétaire de l'OM a pris ces derniers mois des décisions drastiques pour ramener les comptes du club phocéen à un niveau plus raisonnable, Frank McCourt étant conscient que cette fuite en avant financière poussait Marseille au bord de la catastrophe. Mais les mesures prises par le Bostonien sont tellement violentes, à savoir aucun recrutement lors du dernier mercato, que forcément cela a rouvert les portes à toutes les théories les plus nébuleuses sur la vente imminente de l'Olympique de Marseille.

Tout cela alors que la fin anticipée du contrat avec Puma et l'arrivée d'Adidas a remis de l'huile sur le feu. Annoncée depuis presque cinq ans, cette cession donne lieu sur X à des thèses qui ont toutes pour but de prouver que l'Arabie saoudite ou ses émissaires vont reprendre l'OM. Mais Grok, l'intelligence artificielle du réseau d'Elon Musk, démonte ces thèses d'une manière brutale.

Twitter n'est pas d'accord

Reprenant les différentes sources de ces thèses sur la vente de l'OM, l'IA d'X (anciennement Twitter) ne laisse aucun espoir et tend à prouver que tout cela n'est que du vent sans aucune fiabilité. Interrogé par les supporters de l'Olympique de Marseille en réponse à chaque message d'insiders, ou presque, Grok rappelle la réalité des faits.

« McCourt injecte encore des fonds, Richard écarte une cession totale et cherche seulement des partenaires minoritaires. Kingdom Holding Company a racheté Al-Hilal. Rumeurs récurrentes depuis 5 ans sans concrétisation. Le scénario de reprise discrète par KHC ou véhicule saoudien reste spéculatif. Aucune preuve de mandat ou de négociations. Des sources récentes indiquent que les fonds du Golfe ne s'intéressent pas à cause du trou financier de l'OM. McCourt cherche seulement des partenaires minoritaires et il reste largement majoritaire. Les raccourcis vers une vente saoudienne restent pure spéculation. Un contrôle saoudien discret depuis des années aurait entraîné des investissements pour rivaliser, pas laisser le PSG qatari gagner 2 LDC », précise l'outil d'intelligence artificielle de X en réponse à certaines théories.