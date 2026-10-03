PSG : Donnamrumma poignarde Mbappé dans le dos

Désormais gardien de but de Manchester City depuis un an, Gianluigi Donnarumma a montré avec l'équipe d'Italie qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. Mais le portier transalpin a tenu à faire entendre sa voix dans la bataille pour le Ballon d'Or.

Loin des yeux mais pas du coeur, Gianluigi Donnarumma a reconnu que revenir à Paris pour jouer un match de football lui avait fait chaud au coeur. Et visiblement Gigio a voulu rappeler à la France que le Paris Saint-Germain avait perdu gros en le laissant partir chez les Cityzens pour faire venir Lucas Chevalier lors du mercato estival 2025. Auteur d'un match parfait, Gianluigi Donnarumma ne pouvait rien faire sur le coup franc monstrueux de Michael Olise, et il est à la Une des médias en Italie ce samedi. Mais si en France, on parle aussi de lui, c'est que le natif de Castellammare di Stabia a pris position dans le sujet qui agite, et probablement perturbe, le vestiaire des Bleus, à savoir qui sera le prochain Ballon d'Or.

Donnarumma ne vote pas pour Mbappé

Mon préféré pour le Ballon d’Or, c’est Ousmane Dembélé », a répondu sans détour le gardien de but italien. Alors que Dembélé et surtout Mbappé s'opposent de moins en moins discrètement sur le sujet du Ballon d'Or 2026, Donnarumma estime que l'élu doit être celui qui a déjà gagné le Ballon d'Or l'an dernier. Aucun footballeur italien n'étant sérieusement en course pour le Ballon d'Or, Gianluigi Donnarumma peut donc librement parler de ce sujet et c'est ce qu'il a fait au micro de TF1. Pour le gardien de but de Manchester City, et ancien joueur du PSG, la question entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé est vite tranchée. «», a répondu sans détour le gardien de but italien. Alors que Dembélé et surtout Mbappé s'opposent de moins en moins discrètement sur le sujet du Ballon d'Or 2026, Donnarumma estime que l'élu doit être celui qui a déjà gagné le Ballon d'Or l'an dernier.

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