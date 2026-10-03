PSG : Donnamrumma poignarde Mbappé dans le dos

PSG : Donnamrumma poignarde Mbappé dans le dos

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parClaude Dautel
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Désormais gardien de but de Manchester City depuis un an, Gianluigi Donnarumma a montré avec l'équipe d'Italie qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. Mais le portier transalpin a tenu à faire entendre sa voix dans la bataille pour le Ballon d'Or.
Loin des yeux mais pas du coeur, Gianluigi Donnarumma a reconnu que revenir à Paris pour jouer un match de football lui avait fait chaud au coeur. Et visiblement Gigio a voulu rappeler à la France que le Paris Saint-Germain avait perdu gros en le laissant partir chez les Cityzens pour faire venir Lucas Chevalier lors du mercato estival 2025. Auteur d'un match parfait, Gianluigi Donnarumma ne pouvait rien faire sur le coup franc monstrueux de Michael Olise, et il est à la Une des médias en Italie ce samedi. Mais si en France, on parle aussi de lui, c'est que le natif de Castellammare di Stabia a pris position dans le sujet qui agite, et probablement perturbe, le vestiaire des Bleus, à savoir qui sera le prochain Ballon d'Or.

Donnarumma ne vote pas pour Mbappé

Aucun footballeur italien n'étant sérieusement en course pour le Ballon d'Or, Gianluigi Donnarumma peut donc librement parler de ce sujet et c'est ce qu'il a fait au micro de TF1. Pour le gardien de but de Manchester City, et ancien joueur du PSG, la question entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé est vite tranchée. « Mon préféré pour le Ballon d’Or, c’est Ousmane Dembélé », a répondu sans détour le gardien de but italien. Alors que Dembélé et surtout Mbappé s'opposent de moins en moins discrètement sur le sujet du Ballon d'Or 2026, Donnarumma estime que l'élu doit être celui qui a déjà gagné le Ballon d'Or l'an dernier.

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Kylian Mbappé qui vient de se prendre une petite polémique en Espagne suite à une sortie nocturne à Paris, alors qu'il est blessé, n'a probablement que faire des propos de Gianluigi Donnarumma. Mais forcément, entendre cela de la part d'un de ses anciens coéquipiers du PSG doit tout de même l'agacer, le Kid de Bondy étant convaincu qu'il mérite de décrocher le Ballon d'Or, même s'il n'a gagné aucun trophée. Pour Gigio, Mbappé est derrière Dembélé, un point c'est tout.
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Derniers commentaires

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Il a raison... Ousmane Dembélé est à la rue.

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Kylian Mbappé va revenir. ^^

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Zinedine Zidane doit trancher... car pour l'instant... Ousmane Dembélé est un fantôme sur le terrain. Vivement que Kylian Mbappé revienne.

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dembelé est dans le dur en ce debut de saison .Il est un peu emprunté et maladroit mais il defend beaucoup en premier rideau .Ce travail ingrat permet d'empecher les bonnes relances .Que dire aussi de Cherki alors?

PSG : Donnamrumma poignarde Mbappé dans le dos

Donnamrumma donne sa préférence au fantôme du match ? 😆🤣

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