Le PSG a payé 3ME pour s'assurer la signature d'un international

Dembélé trahit la France, Acherchour l'envoie sur le banc

Sur le fond ok mais il est énervant Wallid dans sa façon de parler à force, tout le temps énervé. Sinon ça tape Dembele, qui rate son match certes, mais je vais faire le point en attaque globalement, notamment sur Olise parce que ça parle de lui comme d'un super joueur. Olise vous le trouvez vraiment monstrueux en EDF ? Il est totalement irrégulier par rapport au Bayern, dans le jeu il apporte quasiment rien contre la Turquie, et hier soir rien non plus, il marque sur coup franc c'est le seul truc qui sauve son match. En fait Olise actuellement il y'a un exploit personnel, le but contre le Belgique, et là un CF, mais sur les 3 matchs sous Zidane dans le jeu il est très moyen. Cherki, catastrophique lui, 200 touches de balle pour soit perdre le ballon soit, non perdre le ballon, faire des passes à un joueur mieux placé que lui ça doit le faire souffrir. Doue, sans doute l'offensif qui réussit le plus de dribbles, il aurait mérité de marquer contre les belges. Mbappe : dans le jeu il apporte en général rien, défensivement non plus, en revanche joueur le plus efficace de la sélection, devant le but y'a pas mieux. Dembele : pas mal dans le jeu contre la Turquie sur son apport au pressing et à la passe mais rien de dangereux pour lui. Belgique entrée insipide. Italie il commence bien sur le pressing mais ensuite plus rien à se mettre sous la dent, il va falloir trouver une connexion avec les autres offensifs. Lepaul : inexistant. Résumé : dans le jeu notre attaque est vraiment très moyenne dans les 30 derniers mètres, il reste beaucoup de travail et le numéro 9 n'est jamais trouvé ou presque. Dembele redescend beaucoup pour toucher le ballon, Lepaul à ce même poste était un fantôme. On est au début de l'ère Zidane, rien d'inquiétant, pas besoin de tirer la sonnette d'alarme, tout n'est pas à jeter mais offensivement il va falloir faire des progrès considérables.