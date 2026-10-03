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Audience : TF1 bat un record avec France-Italie

TV
parJérôme Capton
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Le retour de Zinedine Zidane au Stade de France sur le banc des Bleus a permis à TF1 de faire une très grosse audience vendredi soir. La Une annonce même avoir battu un record.
« Record d'audience depuis 5 ans pour un match de Ligue des Nations pour France-Italie. Très large leadership. 7,2 millions de téléspectateurs, et une pointe jusqu’à 8,2 millions. Des parts d’audience historiques pour un match de Ligue des Nations : 41% PdA 4+, 52% PdA FRDA-50 ans, 60% PdA 25-49 ans, 57% PdA 4-14 ans, 66% PdA H25-49 ans, 72% PdA 15-34 ans », annonce TF1 dans un communiqué. Lors des deux premiers matchs de l'ére Zidane, l'équipe de France avait attiré un peu plus de 6 millions de téléspectateurs.
Sur le plan général, TF1 est en tête toutes chaînes confondues vendredi soir avec France-Italie, France 2 se classe à la deuxième place avec une rediffusion de Capitaine Marleau qui a attiré 2,6 millions de téléspectateurs.
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match nul très agréable à voire même si c'est très loin d'être parfait. Ça change des matchs avec DD.

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