Audience : TF1 bat un record avec France-Italie

Zinedine Zidane doit trancher... et pour l'instant... Ousmane Dembélé est un fantôme sur le terrain.
dembelé est dans le dur en ce debut de saison .Il est un peu emprunté et maladroit mais il defend beaucoup en premier rideau .Ce travail ingrat permet d'empecher les bonnes relances .Que dire aussi de Cherki alors?
Donnamrumma donne sa préférence au fantôme du match ? 😆🤣
Upamecano se prend un premier carton bêtement et en plus il persiste en ceinturant son adversaire qui lui vaut son deuxiele carton.Il manque singulierement de reflexion
match nul très agréable à voire même si c'est très loin d'être parfait. Ça change des matchs avec DD.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
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|0
|8
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|1
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|4
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|5
|3
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|1
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|9
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|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
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|2
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|6
|5
|1
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|0
|6
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|-3
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